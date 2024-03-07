Жители Череповца сообщили о взрыве в районе металлургического комбината

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, последствия взрывов, взрыв
Местные предполагают, что на завод была совершена атака беспилотников Фото:

В Череповце жители сообщили о взрыве в районе четвертой домны Череповецкого металлургического завода (ПАО «Северсталь»), который произошел около шести утра. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жители Череповца сообщили о взрыве в районе металлургического комбината», — передает telegram-канал. Отмечается, что он произошел в шесть утра.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Гендиректор завода Евгений Виноградов заявил, что один из агрегатов выведен в запланированный ремонт. Причины взрыва выясняются.

Власти города назвали случившиеся «хлопком». При этом местные жители сомневаются в такой версии. По их словам, если сейчас власти не хотят говорить правду, то и в других, более важных случаях, они ее не скажут. Также городское издание «Череповецкая истина» написало, что причиной взрыва была атака на завод с помощью беспилотников.

Ранее украинские БПЛА дважды за день атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат, который находится в Курской области. Один из беспилотников попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе.

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В Череповце жители сообщили о взрыве в районе четвертой домны Череповецкого металлургического завода (ПАО «Северсталь»), который произошел около шести утра. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Жители Череповца сообщили о взрыве в районе металлургического комбината», — передает telegram-канал. Отмечается, что он произошел в шесть утра. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Гендиректор завода Евгений Виноградов заявил, что один из агрегатов выведен в запланированный ремонт. Причины взрыва выясняются. Власти города назвали случившиеся «хлопком». При этом местные жители сомневаются в такой версии. По их словам, если сейчас власти не хотят говорить правду, то и в других, более важных случаях, они ее не скажут. Также городское издание «Череповецкая истина» написало, что причиной взрыва была атака на завод с помощью беспилотников. Ранее украинские БПЛА дважды за день атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат, который находится в Курской области. Один из беспилотников попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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