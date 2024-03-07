Жители Череповца сообщили о взрыве в районе металлургического комбината

07 марта 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Местные предполагают, что на завод была совершена атака беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Череповце жители сообщили о взрыве в районе четвертой домны Череповецкого металлургического завода (ПАО «Северсталь»), который произошел около шести утра. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Жители Череповца сообщили о взрыве в районе металлургического комбината», — передает telegram-канал. Отмечается, что он произошел в шесть утра. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Гендиректор завода Евгений Виноградов заявил, что один из агрегатов выведен в запланированный ремонт. Причины взрыва выясняются. Власти города назвали случившиеся «хлопком». При этом местные жители сомневаются в такой версии. По их словам, если сейчас власти не хотят говорить правду, то и в других, более важных случаях, они ее не скажут. Также городское издание «Череповецкая истина» написало, что причиной взрыва была атака на завод с помощью беспилотников. Ранее украинские БПЛА дважды за день атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат, который находится в Курской области. Один из беспилотников попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе.

В Череповце жители сообщили о взрыве в районе четвертой домны Череповецкого металлургического завода (ПАО «Северсталь»), который произошел около шести утра. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Жители Череповца сообщили о взрыве в районе металлургического комбината», — передает telegram-канал. Отмечается, что он произошел в шесть утра. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Гендиректор завода Евгений Виноградов заявил, что один из агрегатов выведен в запланированный ремонт. Причины взрыва выясняются. Власти города назвали случившиеся «хлопком». При этом местные жители сомневаются в такой версии. По их словам, если сейчас власти не хотят говорить правду, то и в других, более важных случаях, они ее не скажут. Также городское издание «Череповецкая истина» написало, что причиной взрыва была атака на завод с помощью беспилотников. Ранее украинские БПЛА дважды за день атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат, который находится в Курской области. Один из беспилотников попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе.