В ХМАО устроят на 8 Марта вечеринку в стиле «Гэтсби» и гадание на картах

07 марта 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске устроят вечеринку в стиле «Гэтсби» на 8 Марта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (фото из архива) В честь международного женского дня в ХМАО устроят вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», а тем, кто интересуется магией, погадают на картах. С 8 Марта югорчанок поздравят и комики, которые придумали тематический формат шоу. О том, где развлечься в праздничные выходные, читайте в подборке URA.RU.



Сургут



Развлекать сургутянок в праздник 8 Марта будут местные комики. На стендап-шоу «Комплименты» они поздравят югорчанок в юмористическо-романтичной форме. Во дворце искусств «Нефтяник» пройдет музыкально-поэтический вечер, на котором артисты прочитают стихи под аккомпанемент. В одном из городских кинотеатров также бесплатно покажут на большом экране фильм «Девчата».



Ханты-Мансийск



В Ханты-Мансийске организаторы праздников решили разнообразить 8 Марта магическим девичником. Гостям предлагают погадать на картах Таро и посмотреть романтические фильмы. Между тем, в культурном штабе устроят караоке. Праздничный концерт подготовили и в городском культурно-досуговом центре «Октябрь».



Нижневартовск



Вартовчанок зовут на вечеринку в стиле «Гэтсби», которая состоится в боулинг-ресторане Brooklyn Bowl. Посетителей ждет тематический квиз и живая музыка. Для юных жительниц также придумали развлекательную программу с Барби. Культурно провести время в праздничный день предлагает и городской драмтеатр. Актеры покажут на сцене лирическую трагикомедию «Свой путь». Спектакль расскажет об истории романтических отношений длиной почти в 40 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В честь международного женского дня в ХМАО устроят вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», а тем, кто интересуется магией, погадают на картах. С 8 Марта югорчанок поздравят и комики, которые придумали тематический формат шоу. О том, где развлечься в праздничные выходные, читайте в подборке URA.RU. Сургут Развлекать сургутянок в праздник 8 Марта будут местные комики. На стендап-шоу «Комплименты» они поздравят югорчанок в юмористическо-романтичной форме. Во дворце искусств «Нефтяник» пройдет музыкально-поэтический вечер, на котором артисты прочитают стихи под аккомпанемент. В одном из городских кинотеатров также бесплатно покажут на большом экране фильм «Девчата». Ханты-Мансийск В Ханты-Мансийске организаторы праздников решили разнообразить 8 Марта магическим девичником. Гостям предлагают погадать на картах Таро и посмотреть романтические фильмы. Между тем, в культурном штабе устроят караоке. Праздничный концерт подготовили и в городском культурно-досуговом центре «Октябрь». Нижневартовск Вартовчанок зовут на вечеринку в стиле «Гэтсби», которая состоится в боулинг-ресторане Brooklyn Bowl. Посетителей ждет тематический квиз и живая музыка. Для юных жительниц также придумали развлекательную программу с Барби. Культурно провести время в праздничный день предлагает и городской драмтеатр. Актеры покажут на сцене лирическую трагикомедию «Свой путь». Спектакль расскажет об истории романтических отношений длиной почти в 40 лет.