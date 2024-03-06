06 марта 2024

В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как правильно выбрать букет на 8 марта

Роспотребнадзор ХМАО: покупатель имеет право на замену плохого цветочного букета
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветочный магазин накануне 1 сентября. Челябинск, букет, цветочный магазин, цветы
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать цветочный букет Фото:

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать букет на 8 марта. О том, какого качества должны быть цветы и о правах потребителя сотрудники ведомства сообщили в своем telegram-канале «Роспотребнадзор Югры».

«Проверьте свежесть цветов: лепестки не должны быть увядающими или пожелтевшими. Обратите внимание на запах: он должен быть приятным и свежим. Убедитесь, что цветы не имеют признаков плесени или гнили. Попросите продавца дать гарантию качества и обмена, если что-то не устроит», — пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале.

При продаже цветов, в том числе и свежесрезанных, продавец обязан довести всю информацию о товаре до потребителя и предоставить кассовый чек. Если букет был испорчен по вине продавца или курьера, покупатель имеет право на снижение цены в его пользу, возврат всей суммы или замену товара.

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Специалисты Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать букет на 8 марта. О том, какого качества должны быть цветы и о правах потребителя сотрудники ведомства сообщили в своем telegram-канале «Роспотребнадзор Югры». «Проверьте свежесть цветов: лепестки не должны быть увядающими или пожелтевшими. Обратите внимание на запах: он должен быть приятным и свежим. Убедитесь, что цветы не имеют признаков плесени или гнили. Попросите продавца дать гарантию качества и обмена, если что-то не устроит», — пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале. При продаже цветов, в том числе и свежесрезанных, продавец обязан довести всю информацию о товаре до потребителя и предоставить кассовый чек. Если букет был испорчен по вине продавца или курьера, покупатель имеет право на снижение цены в его пользу, возврат всей суммы или замену товара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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