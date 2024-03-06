В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как правильно выбрать букет на 8 марта

Роспотребнадзор ХМАО: покупатель имеет право на замену плохого цветочного букета

07 марта 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать цветочный букет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать букет на 8 марта. О том, какого качества должны быть цветы и о правах потребителя сотрудники ведомства сообщили в своем telegram-канале «Роспотребнадзор Югры». «Проверьте свежесть цветов: лепестки не должны быть увядающими или пожелтевшими. Обратите внимание на запах: он должен быть приятным и свежим. Убедитесь, что цветы не имеют признаков плесени или гнили. Попросите продавца дать гарантию качества и обмена, если что-то не устроит», — пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале. При продаже цветов, в том числе и свежесрезанных, продавец обязан довести всю информацию о товаре до потребителя и предоставить кассовый чек. Если букет был испорчен по вине продавца или курьера, покупатель имеет право на снижение цены в его пользу, возврат всей суммы или замену товара.

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать букет на 8 марта. О том, какого качества должны быть цветы и о правах потребителя сотрудники ведомства сообщили в своем telegram-канале «Роспотребнадзор Югры». «Проверьте свежесть цветов: лепестки не должны быть увядающими или пожелтевшими. Обратите внимание на запах: он должен быть приятным и свежим. Убедитесь, что цветы не имеют признаков плесени или гнили. Попросите продавца дать гарантию качества и обмена, если что-то не устроит», — пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале. При продаже цветов, в том числе и свежесрезанных, продавец обязан довести всю информацию о товаре до потребителя и предоставить кассовый чек. Если букет был испорчен по вине продавца или курьера, покупатель имеет право на снижение цены в его пользу, возврат всей суммы или замену товара.