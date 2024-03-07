Открытие «Дворца Самбо», развитие юга России: Путин встретился с главой Краснодарского края

Путин встретился с губернатором Краснодарского края

07 марта 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Путин объявил ряд важных решений для Краснодарского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар с рабочей поездкой. В ходе нее глава государства провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. URA.RU собрало главное из поездки главы государства в столицу Кубани. В преддверии Международного женского дня 8 Марта Владимир Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Глава государства встретился с его выпускницами и поздравил с наступающим праздником.

Путин обсудил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым текущее развитие региона. Президент отметил положительную динамику в этом вопросе.

На совещании с участием губернатора Краснодарского края под председательством Путина обсудили проект строительства трассы от Джубги до Сочи с тоннелями и мостами. Согласно проекту, путешествие до Черного моря сократится в четыре раза. Президент назвал проект сложным, но важным для людей и напомнил про планы развития автодорожной сети в регионе. В ближайшие пять лет запланировано строительство и реконструкция сотен километров дорог.

Владимир Путин посетил новый «Дворец самбо» в Краснодаре. Вениамин Кондратьев выразил благодарность президенту за поддержку спорта и надежду на то, что новый комплекс станет центром подготовки спортсменов и местом для соревнований.

По словам Кондратьева, глава государства объявил ряд важных решений для Краснодарского края. В них входит расширение железнодорожной пропускной способности к морям, строительство новой трассы Джубга — Сочи и обновление транспорта в Сочи с использованием отечественной техники и соблюдением экологических стандартов.

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар с рабочей поездкой. В ходе нее глава государства провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. URA.RU собрало главное из поездки главы государства в столицу Кубани.