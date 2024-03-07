В Кремле заметили, что Макрон вовлекает Францию в конфликт на Украине

07 марта 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Макрон желает поражения России Фото: wikimedia.org Президент Франции Эммануэль Макрон работает над вовлечением своей страны в конфликт России и Украины. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Франция направляет своих наемников в зону СВО. «Он [Макрон] продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне, с нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов», — заявил Дмитрий Песков. Видео с его заявлением опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. По мнению Пескова, Макрон заинтересован в том, чтобы России было нанесено поражение.

Президент Франции Эммануэль Макрон работает над вовлечением своей страны в конфликт России и Украины. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Франция направляет своих наемников в зону СВО. «Он [Макрон] продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне, с нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов», — заявил Дмитрий Песков. Видео с его заявлением опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. По мнению Пескова, Макрон заинтересован в том, чтобы России было нанесено поражение.