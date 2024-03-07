Пермские власти на выборах президента подарят билеты в кино и разыграют телефоны

Пермяки в возрасте от 18 до 35 лет в дни голосования 15—17 марта на выборах президента получат билеты в кино, сертификаты на посещение бассейнов, билеты в театр и на спортивные матчи. О системе мотивации для молодежи URA.RU рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. Кроме того, после выборов, ориентировочно 18 марта, будет проведен розыгрыш турпутевок для путешествий по Пермскому краю, а также смартфонов.
«На входе в здания, где расположены участки, будут размещены информационные материалы с QR-кодами. Регистрация будет, скорее всего, по телефону. В обязательном порядке молодые люди от 18 до 35 лет получат билеты в кино. Также на выбор будут предоставлены сертификаты на разовое посещение бассейна, билеты в театры, на спортивные матчи», — рассказали собеседники.
После, 18 марта, в день подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым пройдет розыгрыш 500 турпутевок и 100 смартфонов. Источник пояснил, что регистрация, скорее всего, будет по дате рождения. При получении призов необходимо будет предъявить паспорт, чтобы подтвердить возраст. Розыгрыш будет проходить онлайн через рандомайзер. В пресс-службе администрации губернатора не ответили на запрос URA.RU.
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