Политолог Дудкин: США приступили к операции по спасению украинских элит

08 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Виктория Нуланд 30 лет посвятила развалу Украины, сказал Юрий Дудкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украиной, вместо замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, будет заниматься замгоссекретаря Джон Басс. Он будет работать над путями для эвакуации украинских элит, чья деятельность привела к развалу страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин. «За Украину будет отвечать Джонн Басс, который ранее занимался Афганистаном. Если проводить аналогию между Афганистаном и Украиной, то многим, включая и окружение украинского президента Владимира Зеленского, и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, участь будущая незавидная. Она будет такая же, как и у афганских чиновников, которые наполняли свои портфели валютой и побыстрее на американских самолетах покидали эту страну, потому как „Талибан“ (запрещенная в России террористическая организация) занимал все более и более значимые позиции. Поскольку я думаю, что спецоперация еще только в самом разгаре, то этот товарищ (Басс) как раз будет готовить пути отхода чиновникам и негодяям, которые пустили страну под откос на уничтожение. В их числе и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко. Все они будут в том единственном самолете драться за места в бизнес-классе», — сказал Юрий Дудкин. Новость по теме Экс-депутат Рады Царев: украинские олигархи бросили Зеленского ради Залужного Виктория Нуланд практически всю жизнь посвятила развалу Украины, отметил политолог. «Кадровыми вопросами, всем происходящим рулят Соединенные штаты, в частности госпожа Нуланд, пытающаяся уйти в отставку. Мало кто знает, что она не в 2014 году появилась на Майдане, а на протяжении 30 лет, будучи даже на самых низших должностях, занималась Украиной. Поскольку знает русский язык, она прекрасно матерится, и общалась она в первую очередь с известными украинскими бизнесменами и олигархами в плане развала страны, ее промышленности и экономики, с тем, чтобы к 2014 году прийти уже с какими-то конкретными результатами», — подчеркнул эксперт. Как долго будет идти процесс покидания Украины, зависит от интенсивности боевых действий, объяснил собеседник агентства. «В Афганистане это все происходило молниеносно, оттуда бежали оставив огромное количество техники, бросив даже своих афганских соратников, которые потом были казнены „Талибаном“. В зависимости от хода СВО на Украине, этот вопрос либо будет интенсивно прорабатываться, либо по мере развития событий», — добавил член движения «Другая Украина». На Украине 21 ноября 2013 года начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что власти приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Движение евромайдана активно поддерживали лидеры США и Европы. Нуланд стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что ранее кормила печеньем националистов и активистов Майдана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украиной, вместо замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, будет заниматься замгоссекретаря Джон Басс. Он будет работать над путями для эвакуации украинских элит, чья деятельность привела к развалу страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин. «За Украину будет отвечать Джонн Басс, который ранее занимался Афганистаном. Если проводить аналогию между Афганистаном и Украиной, то многим, включая и окружение украинского президента Владимира Зеленского, и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, участь будущая незавидная. Она будет такая же, как и у афганских чиновников, которые наполняли свои портфели валютой и побыстрее на американских самолетах покидали эту страну, потому как „Талибан“ (запрещенная в России террористическая организация) занимал все более и более значимые позиции. Поскольку я думаю, что спецоперация еще только в самом разгаре, то этот товарищ (Басс) как раз будет готовить пути отхода чиновникам и негодяям, которые пустили страну под откос на уничтожение. В их числе и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко. Все они будут в том единственном самолете драться за места в бизнес-классе», — сказал Юрий Дудкин. Виктория Нуланд практически всю жизнь посвятила развалу Украины, отметил политолог. «Кадровыми вопросами, всем происходящим рулят Соединенные штаты, в частности госпожа Нуланд, пытающаяся уйти в отставку. Мало кто знает, что она не в 2014 году появилась на Майдане, а на протяжении 30 лет, будучи даже на самых низших должностях, занималась Украиной. Поскольку знает русский язык, она прекрасно матерится, и общалась она в первую очередь с известными украинскими бизнесменами и олигархами в плане развала страны, ее промышленности и экономики, с тем, чтобы к 2014 году прийти уже с какими-то конкретными результатами», — подчеркнул эксперт. Как долго будет идти процесс покидания Украины, зависит от интенсивности боевых действий, объяснил собеседник агентства. «В Афганистане это все происходило молниеносно, оттуда бежали оставив огромное количество техники, бросив даже своих афганских соратников, которые потом были казнены „Талибаном“. В зависимости от хода СВО на Украине, этот вопрос либо будет интенсивно прорабатываться, либо по мере развития событий», — добавил член движения «Другая Украина». На Украине 21 ноября 2013 года начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что власти приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Движение евромайдана активно поддерживали лидеры США и Европы. Нуланд стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что ранее кормила печеньем националистов и активистов Майдана.