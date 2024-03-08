Макрон обсудил условия ввода французских войск на Украину

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон введет войска на Украину, если линия фронта разрастется до Киева или Одессы, пишет издание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. Такое заявление он сделал во время встречи с лидерами партий.

«Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы», — заявил Макрона. Его слова передает L’Independant.

Кроме того, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире BFMTV сообщил, что обсуждения по поводу введения войск Запада на Украину не касаются участия солдат в боевых действиях. По его словам, на данный момент рассматриваются пути поддержки Киева. Одним из них является присутствие западных военных для разминирования территорий и обучения ВСУ.

Ранее Франция отказалась отправлять своих солдат в Киев. Глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что в планах страны было не умирать за украинские территории, а помешать России одержать победу.

Позже бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отметил, что отправка военных Запада в Киев может привести к ядерной эскалации. На данный момент она недопустима.

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. Такое заявление он сделал во время встречи с лидерами партий. «Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы», — заявил Макрона. Его слова передает L’Independant. Кроме того, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире BFMTV сообщил, что обсуждения по поводу введения войск Запада на Украину не касаются участия солдат в боевых действиях. По его словам, на данный момент рассматриваются пути поддержки Киева. Одним из них является присутствие западных военных для разминирования территорий и обучения ВСУ. Ранее Франция отказалась отправлять своих солдат в Киев. Глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что в планах страны было не умирать за украинские территории, а помешать России одержать победу. Позже бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отметил, что отправка военных Запада в Киев может привести к ядерной эскалации. На данный момент она недопустима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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