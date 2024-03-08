Макрон обсудил условия ввода французских войск на Украину

Макрон введет войска на Украину, если линия фронта разрастется до Киева или Одессы, пишет издание Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. Такое заявление он сделал во время встречи с лидерами партий.

«Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы», — заявил Макрона. Его слова передает L’Independant .

Кроме того, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире BFMTV сообщил, что обсуждения по поводу введения войск Запада на Украину не касаются участия солдат в боевых действиях. По его словам, на данный момент рассматриваются пути поддержки Киева. Одним из них является присутствие западных военных для разминирования территорий и обучения ВСУ.

Ранее Франция отказалась отправлять своих солдат в Киев. Глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что в планах страны было не умирать за украинские территории, а помешать России одержать победу.

Позже бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отметил, что отправка военных Запада в Киев может привести к ядерной эскалации. На данный момент она недопустима.