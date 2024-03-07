07 марта 2024

Во Франции раскрыли, к чему приведет ввод сил НАТО на Украину

Экс-премьер Франции Вильпен: ввод НАТО на Украину приведет к ядерной эскалации
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Ввод НАТО на Украину приведет к ядерной эскалации, считает Вильпен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отправка западных войск на Украину несет собой риск ядерной эскалации, которая в нынешних условиях недопустима. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск. Это приводит к эскалации, которая может быть смертельной из-за применения ядерного оружия», — заявил де Вильпен в эфире телеканала LCI.

Французский политик отметил, что его тревожат дискуссии о применении ядерного оружия. То, что казалось невозможным 10-15 лет назад, теперь уже воспринимается иначе, добавил де Вильпен.

В Кремле ранее заметили, что действующий президент Эммануэль Макрон работает над вовлечением своей страны в конфликт России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Франция направляет своих наемников в зону СВО.

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Отправка западных войск на Украину несет собой риск ядерной эскалации, которая в нынешних условиях недопустима. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. «Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск. Это приводит к эскалации, которая может быть смертельной из-за применения ядерного оружия», — заявил де Вильпен в эфире телеканала LCI. Французский политик отметил, что его тревожат дискуссии о применении ядерного оружия. То, что казалось невозможным 10-15 лет назад, теперь уже воспринимается иначе, добавил де Вильпен. В Кремле ранее заметили, что действующий президент Эммануэль Макрон работает над вовлечением своей страны в конфликт России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Франция направляет своих наемников в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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