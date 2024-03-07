Тюменские власти рассказали о государственных мерах поддержки для ИТ-компаний

В Тюменской области для ИТ-компаний ставка налога на имущество составляет 0%

08 марта 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

В Тюменской области открыто почти 800 ИТ-компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области для ИТ-компаний работают специальные государственные меры поддержки. В частности, ставка налога на имущество организаций составляет 0%, сообщила пресс-служба правительства региона. «Организации ИТ-отрасли могут рассчитывать на государственные меры поддержки: действуют сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%), 1% — сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0%», — написала пресс-служба правительства в telegram-канале. Помимо того, государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20/80, а не 50/50, как было ранее. По словам пресс-служба правительства региона, за три года в Тюменской области появилось более 100 ИТ-компаний. Всего в регионе почти 800 таких организаций, рост с 2021 года составил 18%.

В Тюменской области для ИТ-компаний работают специальные государственные меры поддержки. В частности, ставка налога на имущество организаций составляет 0%, сообщила пресс-служба правительства региона. «Организации ИТ-отрасли могут рассчитывать на государственные меры поддержки: действуют сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%), 1% — сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0%», — написала пресс-служба правительства в telegram-канале. Помимо того, государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20/80, а не 50/50, как было ранее. По словам пресс-служба правительства региона, за три года в Тюменской области появилось более 100 ИТ-компаний. Всего в регионе почти 800 таких организаций, рост с 2021 года составил 18%.