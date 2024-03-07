07 марта 2024

Тюменские власти рассказали о государственных мерах поддержки для ИТ-компаний

В Тюменской области для ИТ-компаний ставка налога на имущество составляет 0%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области открыто почти 800 ИТ-компаний Фото:

В Тюменской области для ИТ-компаний работают специальные государственные меры поддержки. В частности, ставка налога на имущество организаций составляет 0%, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Организации ИТ-отрасли могут рассчитывать на государственные меры поддержки: действуют сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%), 1% — сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0%», — написала пресс-служба правительства в telegram-канале.

Помимо того, государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20/80, а не 50/50, как было ранее. По словам пресс-служба правительства региона, за три года в Тюменской области появилось более 100 ИТ-компаний. Всего в регионе почти 800 таких организаций, рост с 2021 года составил 18%.

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В Тюменской области для ИТ-компаний работают специальные государственные меры поддержки. В частности, ставка налога на имущество организаций составляет 0%, сообщила пресс-служба правительства региона. «Организации ИТ-отрасли могут рассчитывать на государственные меры поддержки: действуют сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%), 1% — сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0%», — написала пресс-служба правительства в telegram-канале. Помимо того, государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20/80, а не 50/50, как было ранее. По словам пресс-служба правительства региона, за три года в Тюменской области появилось более 100 ИТ-компаний. Всего в регионе почти 800 таких организаций, рост с 2021 года составил 18%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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