Тюменские власти рассказали о государственных мерах поддержки для ИТ-компаний

В Тюменской области для ИТ-компаний работают специальные государственные меры поддержки. В частности, ставка налога на имущество организаций составляет 0%, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Организации ИТ-отрасли могут рассчитывать на государственные меры поддержки: действуют сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%), 1% — сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0%», — написала пресс-служба правительства в telegram-канале.
Помимо того, государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20/80, а не 50/50, как было ранее. По словам пресс-служба правительства региона, за три года в Тюменской области появилось более 100 ИТ-компаний. Всего в регионе почти 800 таких организаций, рост с 2021 года составил 18%.
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