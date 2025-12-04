В Тюмени закрылся известный бар

На месте бара откроется новое заведение Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени закрылось заведение Old school bar. Об этом URA.RU рассказали владельцы нового заведения.

«Old school bar закрылся. Скоро на его месте мы откроем новое заведение — бар „Собрание“», — уточнили новые владельцы. Карточка предприятия также удалена из справочника 2 ГИС.

Они отметили, что запуск нового проекта запланирован на 19 декабря. Бар «Собрание» станет вторым заведение в Тюмени.

