В Тюмени закрылся известный бар

В Тюмени закрылся бар Old school
04 декабря 2025 в 12:07
На месте бара откроется новое заведение

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени закрылось заведение Old school bar. Об этом URA.RU рассказали владельцы нового заведения.

«Old school bar закрылся. Скоро на его месте мы откроем новое заведение — бар „Собрание“», — уточнили новые владельцы. Карточка предприятия также удалена из справочника 2 ГИС.

Они отметили, что запуск нового проекта запланирован на 19 декабря. Бар «Собрание» станет вторым заведение в Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закрылся другой известный бар «Другое дело». Он располагался на пешеходной улице Дзержинского.

