Умер итальянец которого тюменские медики спасли от остановки сердца

«Милые мои. Благодарю вас еще раз за то, что у меня была возможность приходить в реанимацию все эти дни и держать за руку моего мужа. Разговаривать с ним. И надеяться на чудо. Такой поддержки от врачей и руководства больницы у меня никогда и ни от кого не было. Вы помните проблемы со страховой и другое. В Турине мой муж продержался всего 25 дней. И у него там после перелет начались такие осложнения, каких не было за все время нахождения в Тюмени», — написала Галина в комментариях под одной из публикаций паблика ОКБ №1.