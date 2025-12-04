Умер итальянец которого тюменские медики спасли от остановки сердца
Мужчина ушел из жизни 15 ноября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Турине (Италия) скончался мужчина, которого врачи ОКБ №1 Тюмени спасли от остановки сердца. Об этом в официальном паблике медучреждения в соцсети «ВКонтакте» сообщила его жена Галина.
«Милые мои. Благодарю вас еще раз за то, что у меня была возможность приходить в реанимацию все эти дни и держать за руку моего мужа. Разговаривать с ним. И надеяться на чудо. Такой поддержки от врачей и руководства больницы у меня никогда и ни от кого не было. Вы помните проблемы со страховой и другое. В Турине мой муж продержался всего 25 дней. И у него там после перелет начались такие осложнения, каких не было за все время нахождения в Тюмени», — написала Галина в комментариях под одной из публикаций паблика ОКБ №1.
Летом мужчине стало плохо во время отдыха в Тюмени. Тюменские медики боролись за жизнь пациента 84 дня, когда состояние стабилизировалось, его транспортировали в Турцию. После возвращения в Италию пациенту снова стало плохо. Он ушел из жизни 15 ноября.
