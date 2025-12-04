В Тюмени из-за порыва теплотрассы под машиной провалился асфальт

Специалисты пытаются устранить последствия аварии (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени из-за коммунальной аварии на улице Первомайской под автомобилем Daewoo Matiz провалился асфальт. Об этом сообщили подписчики telegram-канала «ЧС Тюмень».

«Из-за порыва на Первомайской. Под асфальт ушел автомобиль», — указано в публикации.