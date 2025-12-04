В Тюмени из-за порыва теплотрассы под машиной провалился асфальт
04 декабря 2025 в 12:07
Специалисты пытаются устранить последствия аварии (архивное фото)
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени из-за коммунальной аварии на улице Первомайской под автомобилем Daewoo Matiz провалился асфальт. Об этом сообщили подписчики telegram-канала «ЧС Тюмень».
«Из-за порыва на Первомайской. Под асфальт ушел автомобиль», — указано в публикации.
По словам местных жителей, из-за аварии без тепла остались жители близлежащих домов. Комментарий УСТЭК ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за ЧП на инженерных сетях, произошедшего 30 ноября, без отопления остались 87 домов.
Подписаться
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал