В Тюмени из-за порыва теплотрассы под машиной провалился асфальт

04 декабря 2025 в 12:07
Специалисты пытаются устранить последствия аварии (архивное фото)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени из-за коммунальной аварии на улице Первомайской под автомобилем Daewoo Matiz провалился асфальт. Об этом сообщили подписчики telegram-канала «ЧС Тюмень».

«Из-за порыва на Первомайской. Под асфальт ушел автомобиль», — указано в публикации.

По словам местных жителей, из-за аварии без тепла остались жители близлежащих домов. Комментарий УСТЭК ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за ЧП на инженерных сетях, произошедшего 30 ноября, без отопления остались 87 домов. 

