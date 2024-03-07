07 марта 2024

Бастрыкин взял на контроль нарушение трудовых прав вахтовиков в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по строительству Северного широтного хода и закладка капсулы в основание будущего моста через Обь. Салехард. 11 мая 2018г, строители, вахтовики, рабочие
Вахтовикам своевременно не выплачивают заработную плату Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении трудовых прав вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В СМИ и соцсетях сообщалось, что сотрудникам ООО УК «НГСМ+» в ЯНАО, прибывшим на объект в Тарко-Сале для работы вахтовым методом, не выдают копии заключенных договоров, а также у них отобрали паспорта. Помимо того, им своевременно не выплачивают зарплату, а покидать территорию стройки запрещено под угрозой штрафа. Приобретать продукты питания и бытовые принадлежности они могут только в местном магазине по завышенным ценам, дополнили в ведомстве.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении трудовых прав вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В СМИ и соцсетях сообщалось, что сотрудникам ООО УК «НГСМ+» в ЯНАО, прибывшим на объект в Тарко-Сале для работы вахтовым методом, не выдают копии заключенных договоров, а также у них отобрали паспорта. Помимо того, им своевременно не выплачивают зарплату, а покидать территорию стройки запрещено под угрозой штрафа. Приобретать продукты питания и бытовые принадлежности они могут только в местном магазине по завышенным ценам, дополнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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