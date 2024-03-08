08 марта 2024

США внесли две организации в санкционный список за деятельность РФ в Африке

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США дополнило санкционный список двумя компаниями, которые, по мнению ведомства, связаны с деятельностью России в Африке. Данные организации обвиняются в содействии ЧВК «Вагнер».

«Сегодняшние объекты санкций сыграли важную роль в содействии деятельности ЧВК „Вагнер“ и, как следствие, РФ», — говорится в заявлении Минфина США. В ведомстве утверждают, что компании Bois Rouge Sarlu и ООО «Брокер эксперт» занимались получением прибыли от нелегальной добычи природных ресурсов и поддерживали «Группу Вагнера».

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон выразил решимость Соединенных Штатов продолжать нарушать сети, которые способствуют российским интересам в Африке. Обе компании уже подвергались американским санкциям, впервые ограничения были наложены в сентябре 2023 года.

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Министерство финансов США дополнило санкционный список двумя компаниями, которые, по мнению ведомства, связаны с деятельностью России в Африке. Данные организации обвиняются в содействии ЧВК «Вагнер». «Сегодняшние объекты санкций сыграли важную роль в содействии деятельности ЧВК „Вагнер“ и, как следствие, РФ», — говорится в заявлении Минфина США. В ведомстве утверждают, что компании Bois Rouge Sarlu и ООО «Брокер эксперт» занимались получением прибыли от нелегальной добычи природных ресурсов и поддерживали «Группу Вагнера». Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон выразил решимость Соединенных Штатов продолжать нарушать сети, которые способствуют российским интересам в Африке. Обе компании уже подвергались американским санкциям, впервые ограничения были наложены в сентябре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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