Политика США внесли две организации в санкционный список за деятельность РФ в Африке 09 марта 2024 в 01:58 Размер текста - 17 + новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США дополнило санкционный список двумя компаниями, которые, по мнению ведомства, связаны с деятельностью России в Африке. Данные организации обвиняются в содействии ЧВК «Вагнер». «Сегодняшние объекты санкций сыграли важную роль в содействии деятельности ЧВК „Вагнер“ и, как следствие, РФ», — говорится в заявлении Минфина США. В ведомстве утверждают, что компании Bois Rouge Sarlu и ООО «Брокер эксперт» занимались получением прибыли от нелегальной добычи природных ресурсов и поддерживали «Группу Вагнера». Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон выразил решимость Соединенных Штатов продолжать нарушать сети, которые способствуют российским интересам в Африке. Обе компании уже подвергались американским санкциям, впервые ограничения были наложены в сентябре 2023 года. Министерство финансов США дополнило санкционный список двумя компаниями, которые, по мнению ведомства, связаны с деятельностью России в Африке. Данные организации обвиняются в содействии ЧВК «Вагнер». «Сегодняшние объекты санкций сыграли важную роль в содействии деятельности ЧВК „Вагнер“ и, как следствие, РФ», — говорится в заявлении Минфина США. В ведомстве утверждают, что компании Bois Rouge Sarlu и ООО «Брокер эксперт» занимались получением прибыли от нелегальной добычи природных ресурсов и поддерживали «Группу Вагнера». Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон выразил решимость Соединенных Штатов продолжать нарушать сети, которые способствуют российским интересам в Африке. Обе компании уже подвергались американским санкциям, впервые ограничения были наложены в сентябре 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям