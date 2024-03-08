Пермяк укусил за руку полицейского во время задержания

Житель Перми ударил кулаком и укусил за руку полицейского во время задержания. Его приговорили к четырем годам принудительных работ, сообщается на сайте Свердловского районного суда.
«Признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Применение насилия в отношении представителя власти“. По совокупности преступлений назначить наказание в виде четырех лет принудительных работ», — говорится в документе.
Виновный пытался скрыться от сотрудника полиции, бросив автомобиль около дома. Полицейский задержал его, поэтому мужчина ударил его кулаком в правый локоть, после чего укусил потерпевшего за руку. Подсудимый частично признал свою вину и объяснил, что в тот день не пропустил пешехода и не заметил требования инспектора остановиться. Из показаний пострадавшего следует, что виновный кричал о том, что он является ВИЧ-инфицированным.
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