08 марта 2024
07 марта 2024

Курганская полиция ищет скрывшегося водителя, устроившего смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Скрывшимся с места аварии нарушителям грозит уголовное преледование Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции по Курганской области разыскивают водителя, сбившего пешехода в Макушинском округе и покинувшего место происшествия. Пострадавший умер от полученных травм, пояснила пресс-служба ведомства.

«Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — написано на сайте ведомства.

По данным полицейских, 6 марта неустановленный водитель на неопознанной машине в районе 19:50 на 411-м километре трассы «Иртыш» допустил наезд на пешехода 1991 года рождения. Предположительно, гражданин шел в сторону города Петухово. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить по телефонам: дежурная часть УМВД России по Курганской области 8 (3522) 42-12-98, дежурная часть МО МВД России «Макушинский» 8 (999) 367-08-36, ОГИБДД МО МВД России «Макушинский» 8 (3523) 62-09-38. В Госавтоинспекции напоминают — оставление места ДТП является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения. За это могут отобрать права или отправить под арест.

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Сотрудники Госавтоинспекции по Курганской области разыскивают водителя, сбившего пешехода в Макушинском округе и покинувшего место происшествия. Пострадавший умер от полученных травм, пояснила пресс-служба ведомства. «Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — написано на сайте ведомства. По данным полицейских, 6 марта неустановленный водитель на неопознанной машине в районе 19:50 на 411-м километре трассы «Иртыш» допустил наезд на пешехода 1991 года рождения. Предположительно, гражданин шел в сторону города Петухово. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить по телефонам: дежурная часть УМВД России по Курганской области 8 (3522) 42-12-98, дежурная часть МО МВД России «Макушинский» 8 (999) 367-08-36, ОГИБДД МО МВД России «Макушинский» 8 (3523) 62-09-38. В Госавтоинспекции напоминают — оставление места ДТП является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения. За это могут отобрать права или отправить под арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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