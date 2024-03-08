Курганская полиция ищет скрывшегося водителя, устроившего смертельное ДТП

09 марта 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Скрывшимся с места аварии нарушителям грозит уголовное преледование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции по Курганской области разыскивают водителя, сбившего пешехода в Макушинском округе и покинувшего место происшествия. Пострадавший умер от полученных травм, пояснила пресс-служба ведомства. «Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — написано на сайте ведомства. По данным полицейских, 6 марта неустановленный водитель на неопознанной машине в районе 19:50 на 411-м километре трассы «Иртыш» допустил наезд на пешехода 1991 года рождения. Предположительно, гражданин шел в сторону города Петухово. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить по телефонам: дежурная часть УМВД России по Курганской области 8 (3522) 42-12-98, дежурная часть МО МВД России «Макушинский» 8 (999) 367-08-36, ОГИБДД МО МВД России «Макушинский» 8 (3523) 62-09-38. В Госавтоинспекции напоминают — оставление места ДТП является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения. За это могут отобрать права или отправить под арест.

Сотрудники Госавтоинспекции по Курганской области разыскивают водителя, сбившего пешехода в Макушинском округе и покинувшего место происшествия. Пострадавший умер от полученных травм, пояснила пресс-служба ведомства. «Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — написано на сайте ведомства. По данным полицейских, 6 марта неустановленный водитель на неопознанной машине в районе 19:50 на 411-м километре трассы «Иртыш» допустил наезд на пешехода 1991 года рождения. Предположительно, гражданин шел в сторону города Петухово. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить по телефонам: дежурная часть УМВД России по Курганской области 8 (3522) 42-12-98, дежурная часть МО МВД России «Макушинский» 8 (999) 367-08-36, ОГИБДД МО МВД России «Макушинский» 8 (3523) 62-09-38. В Госавтоинспекции напоминают — оставление места ДТП является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения. За это могут отобрать права или отправить под арест.