Baza: офицера вернули с СВО из-за долга в 5 тысяч рублей

09 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Офицер Арзу Ахмедов заявил, что забыл оплатить последний долг Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицера Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) вернули из зоны спецоперации из-за хищения средств. Мужчина не вернул пять тысяч рублей за микрозайм, пишет telegram-канал Baza. Офицер спецназа Арзу Ахмедов взял несколько займов по пять тысяч рублей и отправился на СВО. До своего отъезда он вернул все долги, кроме последнего. На фронте мужчина узнал, что против него возбуждено уголовное дело о хищении средств. «Из-за уголовного дела офицера откомандировали с СВО. В марте 2023 года его осудили за мошенничество и уволили с работы», — передает telegram-канал. Сам военный заявил, что просто забыл оплатить последнюю задолженность. Кроме того, перед тем, как отправиться на фронт он подписывал соглашение о списании средств с его счета, если не успеет выплатить деньги вовремя. Однако он не смог настроить автоплатеж, а в приложении банка так и не нашлась организация, в которой боец брал займ. По данным Baza, суд отменял приговор Ахмедову в октябре 2023 года. При этом позже ему вновь предъявили обвинение, несмотря на то, что сотрудник ГУ ФСИН погасил долг за месяц до возбуждения дела.

Офицера Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) вернули из зоны спецоперации из-за хищения средств. Мужчина не вернул пять тысяч рублей за микрозайм, пишет telegram-канал Baza. Офицер спецназа Арзу Ахмедов взял несколько займов по пять тысяч рублей и отправился на СВО. До своего отъезда он вернул все долги, кроме последнего. На фронте мужчина узнал, что против него возбуждено уголовное дело о хищении средств. «Из-за уголовного дела офицера откомандировали с СВО. В марте 2023 года его осудили за мошенничество и уволили с работы», — передает telegram-канал. Сам военный заявил, что просто забыл оплатить последнюю задолженность. Кроме того, перед тем, как отправиться на фронт он подписывал соглашение о списании средств с его счета, если не успеет выплатить деньги вовремя. Однако он не смог настроить автоплатеж, а в приложении банка так и не нашлась организация, в которой боец брал займ. По данным Baza, суд отменял приговор Ахмедову в октябре 2023 года. При этом позже ему вновь предъявили обвинение, несмотря на то, что сотрудник ГУ ФСИН погасил долг за месяц до возбуждения дела.