Украинский генерал бесследно исчез после взрыва в Харькове

Генерал Мельник пропал после взрывов в Харькове 17 февраля

10 марта 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Последний раз Сергей Мельник писал в Telegram во время воздушной тревоги в Харькове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинский генерал юстиции Сергей Мельник с позывным «Марсель» перестал публиковать посты в своем telegram-канале. В последний раз он призвал всех прятаться в укрытия во время воздушной тревоги в Харькове 17 февраля. «Харьков и область: идем в укрытие!» — говорится в последнем посте Сергея Мельника. Подписчики генерала и другие пользователи интернета заметили, что Мельник ранее активно публиковал сообщения в мессенджере. Сейчас о нем даже нет упоминаний в украинских СМИ. В Харькове 17 февраля произошли взрывы. Тогда по всему региону объявили воздушную тревогу.

Украинский генерал юстиции Сергей Мельник с позывным «Марсель» перестал публиковать посты в своем telegram-канале. В последний раз он призвал всех прятаться в укрытия во время воздушной тревоги в Харькове 17 февраля. «Харьков и область: идем в укрытие!» — говорится в последнем посте Сергея Мельника. Подписчики генерала и другие пользователи интернета заметили, что Мельник ранее активно публиковал сообщения в мессенджере. Сейчас о нем даже нет упоминаний в украинских СМИ. В Харькове 17 февраля произошли взрывы. Тогда по всему региону объявили воздушную тревогу.