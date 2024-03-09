Украинский генерал бесследно исчез после взрыва в Харькове

Последний раз Сергей Мельник писал в Telegram во время воздушной тревоги в Харькове
Украинский генерал юстиции Сергей Мельник с позывным «Марсель» перестал публиковать посты в своем telegram-канале. В последний раз он призвал всех прятаться в укрытия во время воздушной тревоги в Харькове 17 февраля.
«Харьков и область: идем в укрытие!» — говорится в последнем посте Сергея Мельника. Подписчики генерала и другие пользователи интернета заметили, что Мельник ранее активно публиковал сообщения в мессенджере. Сейчас о нем даже нет упоминаний в украинских СМИ.
В Харькове 17 февраля произошли взрывы. Тогда по всему региону объявили воздушную тревогу.
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