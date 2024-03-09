09 марта 2024

Украинский генерал бесследно исчез после взрыва в Харькове

Генерал Мельник пропал после взрывов в Харькове 17 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Последний раз Сергей Мельник писал в Telegram во время воздушной тревоги в Харькове Фото:

Украинский генерал юстиции Сергей Мельник с позывным «Марсель» перестал публиковать посты в своем telegram-канале. В последний раз он призвал всех прятаться в укрытия во время воздушной тревоги в Харькове 17 февраля.

«Харьков и область: идем в укрытие!» — говорится в последнем посте Сергея Мельника. Подписчики генерала и другие пользователи интернета заметили, что Мельник ранее активно публиковал сообщения в мессенджере. Сейчас о нем даже нет упоминаний в украинских СМИ.

В Харькове 17 февраля произошли взрывы. Тогда по всему региону объявили воздушную тревогу.

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Украинский генерал юстиции Сергей Мельник с позывным «Марсель» перестал публиковать посты в своем telegram-канале. В последний раз он призвал всех прятаться в укрытия во время воздушной тревоги в Харькове 17 февраля. «Харьков и область: идем в укрытие!» — говорится в последнем посте Сергея Мельника. Подписчики генерала и другие пользователи интернета заметили, что Мельник ранее активно публиковал сообщения в мессенджере. Сейчас о нем даже нет упоминаний в украинских СМИ. В Харькове 17 февраля произошли взрывы. Тогда по всему региону объявили воздушную тревогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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