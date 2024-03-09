09 марта 2024

Слуцкий предложил правительству оплачивать россиянам уход за инвалидами не ниже МРОТ

Слуцкий предложил повысить соцвыплаты в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Слуцкий на встрече с тюменским отделением ЛДПР. Тюмень, слуцкий леонид
Повышение выплат устранит социальную несправедливость, считает Слуцкий Фото:

В России необходимо повысить соцвыплаты людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами. Они должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), написал в письме председателю правительства РФ Михаилу Мишустину кандидат на должность президента России, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Уход за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами — это невероятно тяжелый, как физически, так и психологически, труд. При этом он осуществляется ежедневно, без выходных и праздников, независимо от времени суток. Забота о таких гражданах равна полноценному рабочему дню. Поэтому считаю необходимым установить в таких случаях выплаты в размере не ниже одного МРОТ», — говорится в письме Слуцкого, которое есть в распоряжении URA.RU.

Сейчас тем, кто ухаживает за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, предусмотрена по закону выплата в 10 тысяч рублей. Слуцкий подчеркнул, что если о таких детях заботятся бабушки, дедушки, тети, дяди и другие родственники, то они получают всего 1200 рублей. Он считает, что повышение выплат устранит социальную несправедливость и обеспечит достойной оплатой труда лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами.

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В России необходимо повысить соцвыплаты людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами. Они должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), написал в письме председателю правительства РФ Михаилу Мишустину кандидат на должность президента России, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Уход за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами — это невероятно тяжелый, как физически, так и психологически, труд. При этом он осуществляется ежедневно, без выходных и праздников, независимо от времени суток. Забота о таких гражданах равна полноценному рабочему дню. Поэтому считаю необходимым установить в таких случаях выплаты в размере не ниже одного МРОТ», — говорится в письме Слуцкого, которое есть в распоряжении URA.RU. Сейчас тем, кто ухаживает за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, предусмотрена по закону выплата в 10 тысяч рублей. Слуцкий подчеркнул, что если о таких детях заботятся бабушки, дедушки, тети, дяди и другие родственники, то они получают всего 1200 рублей. Он считает, что повышение выплат устранит социальную несправедливость и обеспечит достойной оплатой труда лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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