Слуцкий предложил правительству оплачивать россиянам уход за инвалидами не ниже МРОТ

Слуцкий предложил повысить соцвыплаты в России

10 марта 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Повышение выплат устранит социальную несправедливость, считает Слуцкий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России необходимо повысить соцвыплаты людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами. Они должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), написал в письме председателю правительства РФ Михаилу Мишустину кандидат на должность президента России, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Уход за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами — это невероятно тяжелый, как физически, так и психологически, труд. При этом он осуществляется ежедневно, без выходных и праздников, независимо от времени суток. Забота о таких гражданах равна полноценному рабочему дню. Поэтому считаю необходимым установить в таких случаях выплаты в размере не ниже одного МРОТ», — говорится в письме Слуцкого, которое есть в распоряжении URA.RU. Сейчас тем, кто ухаживает за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, предусмотрена по закону выплата в 10 тысяч рублей. Слуцкий подчеркнул, что если о таких детях заботятся бабушки, дедушки, тети, дяди и другие родственники, то они получают всего 1200 рублей. Он считает, что повышение выплат устранит социальную несправедливость и обеспечит достойной оплатой труда лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами.

В России необходимо повысить соцвыплаты людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами. Они должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), написал в письме председателю правительства РФ Михаилу Мишустину кандидат на должность президента России, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Уход за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами — это невероятно тяжелый, как физически, так и психологически, труд. При этом он осуществляется ежедневно, без выходных и праздников, независимо от времени суток. Забота о таких гражданах равна полноценному рабочему дню. Поэтому считаю необходимым установить в таких случаях выплаты в размере не ниже одного МРОТ», — говорится в письме Слуцкого, которое есть в распоряжении URA.RU. Сейчас тем, кто ухаживает за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, предусмотрена по закону выплата в 10 тысяч рублей. Слуцкий подчеркнул, что если о таких детях заботятся бабушки, дедушки, тети, дяди и другие родственники, то они получают всего 1200 рублей. Он считает, что повышение выплат устранит социальную несправедливость и обеспечит достойной оплатой труда лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами.