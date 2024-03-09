В челябинской бане сумасшедший боксер убил музыканта

10 марта 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Нападавшего задержала полиция Фото: Илья Московец © URA.RU В реанимации горбольницы Миасса (Челябинская область) скончался гитарист местной рок-группы «АртПикет» Андрей Иванов, на которого 27 февраля напал буйный мужчина. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили смерть миассца. Супруга погибшего Наталья Вольвач утверждает, что нападавший раньше профессионально занимался боксом. Эту информацию подтвердил источник URA.RU, отметив, что, помимо боксерских навыков, тот страдает психическими заболеваниями. «К сожалению, пострадавший от нападения неадекватного гражданина скончался 7 марта в больнице. Инцидент случился 27 февраля в банном-оздоровительном комплексе Миасса. Нападавший сейчас находится в СИЗО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что Иванов подрабатывал в бане кассиром. А нападавший состоит на учете и является постоянным пациентом местной психбольницы. Выяснилось, что накануне нападения на музыканта он приставал на улицах к прохожим и вел себя агрессивно. «Андрей боролся за жизнь почти 10 дней. Но травма оказалась несовместима с жизнью. Убийца — в прошлом профессиональный боксер. Он умеет убивать виртуозно и без правил», — написала на своей странице в социальной странице в «ВКонтакте» супруга Вольвач. Коллеги музыканта на странице рок-группы «АртПикет» в соцсети «ВКонтакте» в знак скорби и памяти выложили фотографии покойного гитариста. Они отмечают, что Андрей был добрым человеком, хорошим семьянином и талантливым музыкантом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В реанимации горбольницы Миасса (Челябинская область) скончался гитарист местной рок-группы «АртПикет» Андрей Иванов, на которого 27 февраля напал буйный мужчина. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили смерть миассца. Супруга погибшего Наталья Вольвач утверждает, что нападавший раньше профессионально занимался боксом. Эту информацию подтвердил источник URA.RU, отметив, что, помимо боксерских навыков, тот страдает психическими заболеваниями. «К сожалению, пострадавший от нападения неадекватного гражданина скончался 7 марта в больнице. Инцидент случился 27 февраля в банном-оздоровительном комплексе Миасса. Нападавший сейчас находится в СИЗО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что Иванов подрабатывал в бане кассиром. А нападавший состоит на учете и является постоянным пациентом местной психбольницы. Выяснилось, что накануне нападения на музыканта он приставал на улицах к прохожим и вел себя агрессивно. «Андрей боролся за жизнь почти 10 дней. Но травма оказалась несовместима с жизнью. Убийца — в прошлом профессиональный боксер. Он умеет убивать виртуозно и без правил», — написала на своей странице в социальной странице в «ВКонтакте» супруга Вольвач. Коллеги музыканта на странице рок-группы «АртПикет» в соцсети «ВКонтакте» в знак скорби и памяти выложили фотографии покойного гитариста. Они отмечают, что Андрей был добрым человеком, хорошим семьянином и талантливым музыкантом.