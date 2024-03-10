RT: дрон спас семерых российских солдат, протаранив украинский БПЛА. Видео

10 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ сбили украинский дрон при помощи воздушного тарана, передает RT Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский беспилотник спас семерых солдат ВС РФ, протаранив вражеский дрон перед тем, как тот скинул взрывчатку. Об этом сообщают журналисты. «Уникальный случай: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона. <…> Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила „птичка“ ВС РФ», — передает RT. Случай произошел на южно-донецком направлении. Украина неоднократно использует дроны для атак по российским солдатам. Кроме того, дроны запускаются Киевом и по российским территориям, которые не относятся к фронту. Военные ВС РФ уже неоднократно использовали прием воздушного тарана против украинской летающей техники.

Российский беспилотник спас семерых солдат ВС РФ, протаранив вражеский дрон перед тем, как тот скинул взрывчатку. Об этом сообщают журналисты. «Уникальный случай: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона. <…> Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила „птичка“ ВС РФ», — передает RT. Случай произошел на южно-донецком направлении. Украина неоднократно использует дроны для атак по российским солдатам. Кроме того, дроны запускаются Киевом и по российским территориям, которые не относятся к фронту. Военные ВС РФ уже неоднократно использовали прием воздушного тарана против украинской летающей техники.