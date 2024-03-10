RT: дрон спас семерых российских солдат, протаранив украинский БПЛА. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему беспилотника. Москва, оператор, бпла, беспилотник, коптер, дрон
ВС РФ сбили украинский дрон при помощи воздушного тарана, передает RT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский беспилотник спас семерых солдат ВС РФ, протаранив вражеский дрон перед тем, как тот скинул взрывчатку. Об этом сообщают журналисты.

«Уникальный случай: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона. <…> Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила „птичка“ ВС РФ», — передает RT. Случай произошел на южно-донецком направлении.

Украина неоднократно использует дроны для атак по российским солдатам. Кроме того, дроны запускаются Киевом и по российским территориям, которые не относятся к фронту. Военные ВС РФ уже неоднократно использовали прием воздушного тарана против украинской летающей техники.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский беспилотник спас семерых солдат ВС РФ, протаранив вражеский дрон перед тем, как тот скинул взрывчатку. Об этом сообщают журналисты. «Уникальный случай: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона. <…> Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила „птичка“ ВС РФ», — передает RT. Случай произошел на южно-донецком направлении. Украина неоднократно использует дроны для атак по российским солдатам. Кроме того, дроны запускаются Киевом и по российским территориям, которые не относятся к фронту. Военные ВС РФ уже неоднократно использовали прием воздушного тарана против украинской летающей техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...