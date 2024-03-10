Российский беспилотник спас семерых солдат ВС РФ, протаранив вражеский дрон перед тем, как тот скинул взрывчатку. Об этом сообщают журналисты.
«Уникальный случай: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона. <…> Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила „птичка“ ВС РФ», — передает RT. Случай произошел на южно-донецком направлении.
Украина неоднократно использует дроны для атак по российским солдатам. Кроме того, дроны запускаются Киевом и по российским территориям, которые не относятся к фронту. Военные ВС РФ уже неоднократно использовали прием воздушного тарана против украинской летающей техники.
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