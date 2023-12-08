08 декабря 2023

ВС России уничтожили украинский дрон «Баба Яга» с помощью воздушного тарана

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Российские операторы уничтожили вражеский дрон, протаранив его собственным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сбили украинский дрон «Баба-Яга» в районе Артемовска с помощью воздушного тарана (прием воздушного боя, заключающийся в нанесении повреждений летательному аппарату противника непосредственно самим летательным аппаратом атакующего — прим. URA.RU). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый „Баба Яга“. <…> Было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокоптером», — рассказал офицер ВДВ с позывным «Объектив» в разговоре с ТАСС. Он добавил, что перед уничтожением вражеский беспилотник успел запустить четыре мины. На следующий день ВС РФ таким же образом уничтожили другой разведывательный дрон ВСУ.

Бойцы из добровольческого отряда «БАРС-14» ранее рассказывали, что специально выслеживают дроны «Баба-Яга». Их опасность связана с тем, что беспилотники могут тащить на себе до четырех мин, а также они оснащены тепловизорами, поэтому ВСУ его часто используют для уничтожения техники.

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Российские военные сбили украинский дрон «Баба-Яга» в районе Артемовска с помощью воздушного тарана (прием воздушного боя, заключающийся в нанесении повреждений летательному аппарату противника непосредственно самим летательным аппаратом атакующего — прим. URA.RU). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый „Баба Яга“. <…> Было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокоптером», — рассказал офицер ВДВ с позывным «Объектив» в разговоре с ТАСС. Он добавил, что перед уничтожением вражеский беспилотник успел запустить четыре мины. На следующий день ВС РФ таким же образом уничтожили другой разведывательный дрон ВСУ. Бойцы из добровольческого отряда «БАРС-14» ранее рассказывали, что специально выслеживают дроны «Баба-Яга». Их опасность связана с тем, что беспилотники могут тащить на себе до четырех мин, а также они оснащены тепловизорами, поэтому ВСУ его часто используют для уничтожения техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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