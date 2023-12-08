ВС России уничтожили украинский дрон «Баба Яга» с помощью воздушного тарана

09 декабря 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Российские операторы уничтожили вражеский дрон, протаранив его собственным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные сбили украинский дрон «Баба-Яга» в районе Артемовска с помощью воздушного тарана (прием воздушного боя, заключающийся в нанесении повреждений летательному аппарату противника непосредственно самим летательным аппаратом атакующего — прим. URA.RU). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый „Баба Яга“. <…> Было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокоптером», — рассказал офицер ВДВ с позывным «Объектив» в разговоре с ТАСС. Он добавил, что перед уничтожением вражеский беспилотник успел запустить четыре мины. На следующий день ВС РФ таким же образом уничтожили другой разведывательный дрон ВСУ. Бойцы из добровольческого отряда «БАРС-14» ранее рассказывали, что специально выслеживают дроны «Баба-Яга». Их опасность связана с тем, что беспилотники могут тащить на себе до четырех мин, а также они оснащены тепловизорами, поэтому ВСУ его часто используют для уничтожения техники.

Российские военные сбили украинский дрон «Баба-Яга» в районе Артемовска с помощью воздушного тарана (прием воздушного боя, заключающийся в нанесении повреждений летательному аппарату противника непосредственно самим летательным аппаратом атакующего — прим. URA.RU). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый „Баба Яга“. <…> Было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокоптером», — рассказал офицер ВДВ с позывным «Объектив» в разговоре с ТАСС. Он добавил, что перед уничтожением вражеский беспилотник успел запустить четыре мины. На следующий день ВС РФ таким же образом уничтожили другой разведывательный дрон ВСУ. Бойцы из добровольческого отряда «БАРС-14» ранее рассказывали, что специально выслеживают дроны «Баба-Яга». Их опасность связана с тем, что беспилотники могут тащить на себе до четырех мин, а также они оснащены тепловизорами, поэтому ВСУ его часто используют для уничтожения техники.