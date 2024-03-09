09 марта 2024

Житель Нижнего Тагила жестоко избил женщину ради трех тысяч рублей. Видео

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Подозреваемый в избиении женщины дал признательные показания Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 9 марта возле ДК «Современник» мужчина избил и обокрал женщину ради трех тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, который уже дал признательные показания. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Он подошел и начал ни с того, ни с сего ее жестоко избивать. Он на нее напал ударом сзади. Бил ее по лицу, голове и пинал ногами. Вдобавок ко всему вырвав, украл сумку. В это время мимо проходили какая-то девушка и женщина. Они просто равнодушно прошли мимо», — передает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» соцсети «ВКонтакте» слова очевидца происшествия. Позже сотрудники полиции отыскали выброшенную сумку, из которой пропали три тысячи рублей. У пострадавшей диагностировали множественные синяки и ушибы на лице и теле, сотрясение головного мозга.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» нашли подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности и находился в исправительной колонии. В конце концов мужчина дал признательные показания. «В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания», — отметили в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 9 марта возле ДК «Современник» мужчина избил и обокрал женщину ради трех тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, который уже дал признательные показания. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Он подошел и начал ни с того, ни с сего ее жестоко избивать. Он на нее напал ударом сзади. Бил ее по лицу, голове и пинал ногами. Вдобавок ко всему вырвав, украл сумку. В это время мимо проходили какая-то девушка и женщина. Они просто равнодушно прошли мимо», — передает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» соцсети «ВКонтакте» слова очевидца происшествия. Позже сотрудники полиции отыскали выброшенную сумку, из которой пропали три тысячи рублей. У пострадавшей диагностировали множественные синяки и ушибы на лице и теле, сотрясение головного мозга. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» нашли подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности и находился в исправительной колонии. В конце концов мужчина дал признательные показания. «В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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