Подозреваемый в избиении женщины дал признательные показания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 9 марта возле ДК «Современник» мужчина избил и обокрал женщину ради трех тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, который уже дал признательные показания. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Он подошел и начал ни с того, ни с сего ее жестоко избивать. Он на нее напал ударом сзади. Бил ее по лицу, голове и пинал ногами. Вдобавок ко всему вырвав, украл сумку. В это время мимо проходили какая-то девушка и женщина. Они просто равнодушно прошли мимо», — передает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» соцсети «ВКонтакте» слова очевидца происшествия. Позже сотрудники полиции отыскали выброшенную сумку, из которой пропали три тысячи рублей. У пострадавшей диагностировали множественные синяки и ушибы на лице и теле, сотрясение головного мозга.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» нашли подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности и находился в исправительной колонии. В конце концов мужчина дал признательные показания. «В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания», — отметили в ведомстве.