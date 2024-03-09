Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов разместил в сети кадры с празднования Дня оленевода. Яркие снимки он разместил в своем Telegram-канале.
«Колорит второго дня праздника», — написал Воронов в соцсети. На снимках можно увидеть основные локации, ямальцев в национальных костюмах и яркие моменты мероприятия.
Воронов также познакомил подписчиков с новым объектом — «Ямалэкочум». Посетителям расскажут, как правильно сортировать и утилизировать мусор, а в качестве бонуса проведут мастер-класс по созданию снегиря из вторсырья.
Первый день праздника прошел в Новом Уренгое 9 марта. Жители и гости города собрались на пляже реки Седэяха. Мероприятие торжественно открыл Воронов, а также мэр Тазовского района Виктор Югай и депутат регионального парламента Иван Костогриз.
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