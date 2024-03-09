09 марта 2024
08 марта 2024
07 марта 2024

Мэр Нового Уренгоя поделился яркими моментами Дня оленевода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, гонки на оленях
Праздничные мероприятия в Новом Уренгое организованы на пляже реки Седэяха Фото:

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов разместил в сети кадры с празднования Дня оленевода. Яркие снимки он разместил в своем Telegram-канале.

«Колорит второго дня праздника», — написал Воронов в соцсети. На снимках можно увидеть основные локации, ямальцев в национальных костюмах и яркие моменты мероприятия.

Воронов также познакомил подписчиков с новым объектом — «Ямалэкочум». Посетителям расскажут, как правильно сортировать и утилизировать мусор, а в качестве бонуса проведут мастер-класс по созданию снегиря из вторсырья.

Первый день праздника прошел в Новом Уренгое 9 марта. Жители и гости города собрались на пляже реки Седэяха. Мероприятие торжественно открыл Воронов, а также мэр Тазовского района Виктор Югай и депутат регионального парламента Иван Костогриз.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов разместил в сети кадры с празднования Дня оленевода. Яркие снимки он разместил в своем Telegram-канале. «Колорит второго дня праздника», — написал Воронов в соцсети. На снимках можно увидеть основные локации, ямальцев в национальных костюмах и яркие моменты мероприятия. Воронов также познакомил подписчиков с новым объектом — «Ямалэкочум». Посетителям расскажут, как правильно сортировать и утилизировать мусор, а в качестве бонуса проведут мастер-класс по созданию снегиря из вторсырья. Первый день праздника прошел в Новом Уренгое 9 марта. Жители и гости города собрались на пляже реки Седэяха. Мероприятие торжественно открыл Воронов, а также мэр Тазовского района Виктор Югай и депутат регионального парламента Иван Костогриз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...