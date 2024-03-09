09 марта 2024
08 марта 2024

Путин поздравил курганскую пенсионерку со 100-летним юбилеем

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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, букет, цветы
Женщина отмечает 100-летний юбилей Фото:

Жительница Целинного округа Курганской области Евдокия Жилкина получила поздравления со 100-летним юбилеем от президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом сообщается в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня 100-летний юбилей отмечает Евдокия Владимировна Жилкина. Она получила поздравления от Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Женщина родилась в Карагандинской области, рано лишилась матери, а первая запись в трудовой книжке сделана в военном 1943 году», — сообщили в telegram-канале правительства.

Евдокия Владимировна была токарем на Невьянском машиностроительном заводе. Потом она работала и фрезеровщиком, и кочегаром. После войны юбиляр также продолжала работать на заводе, но потом переехала в Целинный округ и сменила профессию, став пекарем-кондитером. Долгие годы она проработала контролером в «Энергосбыте», трудилась до 80 лет. Вместе с мужем Евдокия Жилкина вырастила двух сыновей. Сейчас по хозяйству ей помогают внучка и правнучка.

Ранее Владимир Путин поздравил с 95-летним юбилеем труженицу тыла из Курганской области Нину Воронину. Она встретила войну в детском возрасте, проводила отца на фронт. В дальнейшем женщина более 40 лет посвятила школе.

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Жительница Целинного округа Курганской области Евдокия Жилкина получила поздравления со 100-летним юбилеем от президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом сообщается в пресс-службе правительства региона. «Сегодня 100-летний юбилей отмечает Евдокия Владимировна Жилкина. Она получила поздравления от Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Женщина родилась в Карагандинской области, рано лишилась матери, а первая запись в трудовой книжке сделана в военном 1943 году», — сообщили в telegram-канале правительства. Евдокия Владимировна была токарем на Невьянском машиностроительном заводе. Потом она работала и фрезеровщиком, и кочегаром. После войны юбиляр также продолжала работать на заводе, но потом переехала в Целинный округ и сменила профессию, став пекарем-кондитером. Долгие годы она проработала контролером в «Энергосбыте», трудилась до 80 лет. Вместе с мужем Евдокия Жилкина вырастила двух сыновей. Сейчас по хозяйству ей помогают внучка и правнучка. Ранее Владимир Путин поздравил с 95-летним юбилеем труженицу тыла из Курганской области Нину Воронину. Она встретила войну в детском возрасте, проводила отца на фронт. В дальнейшем женщина более 40 лет посвятила школе.
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