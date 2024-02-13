Путин поздравил с юбилеем ветерана из Курганской области

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Жительница Курганской области получила поздравления от Владимира Путина Фото:

Труженицу тыла из Курганской области Нину Воронину поздравили с 95-м днем рождения президент РФ Владимир Путин и глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«Свой юбилей отмечает жительница села Звериноголовское Нина Воронина. Поздравления и подарки от Владимира Путина и Вадима Шумкова ветерану передала глава округа Марина Панкратова», — написано на сайте ведомства.

Воронина встретила войну в детском возрасте, проводила отца на фронт. В дальнейшем более 40 лет посвятила школе. За свой труд женщина получила множество наград, имеет медаль «Труженик тыла», ей присвоено звание «Ветеран труда».

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Труженицу тыла из Курганской области Нину Воронину поздравили с 95-м днем рождения президент РФ Владимир Путин и глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. «Свой юбилей отмечает жительница села Звериноголовское Нина Воронина. Поздравления и подарки от Владимира Путина и Вадима Шумкова ветерану передала глава округа Марина Панкратова», — написано на сайте ведомства. Воронина встретила войну в детском возрасте, проводила отца на фронт. В дальнейшем более 40 лет посвятила школе. За свой труд женщина получила множество наград, имеет медаль «Труженик тыла», ей присвоено звание «Ветеран труда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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