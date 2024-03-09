09 марта 2024

В Челябинске столкнулись пять автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Причины аварии устанавливаются Фото:

Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Челябинске на перекрестке улицы Рылеева и Троицкого тракта. Экипажи Госавтоинспекции Челябинска работают на месте аварии.

«ДТП произошло 10 марта в 17:00 по ул. Марата, 5. Столкнулись пять автомобилей — LADA Kalina, LADA Largus, Mercedes, BMW и Hyundai», — заявили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Очевидцы сообщили URA.RU, что на месте работают медики и спасатели. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. О состоянии участников аварии информация уточняется.

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Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Челябинске на перекрестке улицы Рылеева и Троицкого тракта. Экипажи Госавтоинспекции Челябинска работают на месте аварии. «ДТП произошло 10 марта в 17:00 по ул. Марата, 5. Столкнулись пять автомобилей — LADA Kalina, LADA Largus, Mercedes, BMW и Hyundai», — заявили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Очевидцы сообщили URA.RU, что на месте работают медики и спасатели. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. О состоянии участников аварии информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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