В Челябинске столкнулись пять автомобилей

Причины аварии устанавливаются
Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Челябинске на перекрестке улицы Рылеева и Троицкого тракта. Экипажи Госавтоинспекции Челябинска работают на месте аварии.
«ДТП произошло 10 марта в 17:00 по ул. Марата, 5. Столкнулись пять автомобилей — LADA Kalina, LADA Largus, Mercedes, BMW и Hyundai», — заявили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Очевидцы сообщили URA.RU, что на месте работают медики и спасатели. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. О состоянии участников аварии информация уточняется.
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