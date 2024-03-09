В Челябинске столкнулись пять автомобилей

10 марта 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Причины аварии устанавливаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Челябинске на перекрестке улицы Рылеева и Троицкого тракта. Экипажи Госавтоинспекции Челябинска работают на месте аварии. «ДТП произошло 10 марта в 17:00 по ул. Марата, 5. Столкнулись пять автомобилей — LADA Kalina, LADA Largus, Mercedes, BMW и Hyundai», — заявили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Очевидцы сообщили URA.RU, что на месте работают медики и спасатели. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. О состоянии участников аварии информация уточняется.

Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Челябинске на перекрестке улицы Рылеева и Троицкого тракта. Экипажи Госавтоинспекции Челябинска работают на месте аварии. «ДТП произошло 10 марта в 17:00 по ул. Марата, 5. Столкнулись пять автомобилей — LADA Kalina, LADA Largus, Mercedes, BMW и Hyundai», — заявили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Очевидцы сообщили URA.RU, что на месте работают медики и спасатели. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. О состоянии участников аварии информация уточняется.