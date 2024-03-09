Массовое ДТП парализовало движение на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае

Пробка образовалась по обе стороны дороги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Пермском крае вечером 10 марта из-за столкновения пяти машин образовалась пробка на 440-м километре трассы М-7 «Волга». Проезд вблизи отворота на Нытву оказался затруднен, рассказали очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили в ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не выдержал безопасную дистанцию. Он допустил столкновение с четырьмя автомобилями впереди», — полицейских цитирует портал 59.RU. Согласно сервису «Яндекс.Карты», затор сохраняется спустя несколько часов после столкновения.

Информации о пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются.