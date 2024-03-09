09 марта 2024

Массовое ДТП парализовало движение на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на этап кубка мира по биатлону. Тюмень, пробка, автомобиль
Пробка образовалась по обе стороны дороги Фото:

В Пермском крае вечером 10 марта из-за столкновения пяти машин образовалась пробка на 440-м километре трассы М-7 «Волга». Проезд вблизи отворота на Нытву оказался затруднен, рассказали очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили в ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не выдержал безопасную дистанцию. Он допустил столкновение с четырьмя автомобилями впереди», — полицейских цитирует портал 59.RU. Согласно сервису «Яндекс.Карты», затор сохраняется спустя несколько часов после столкновения.

Информации о пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются.

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В Пермском крае вечером 10 марта из-за столкновения пяти машин образовалась пробка на 440-м километре трассы М-7 «Волга». Проезд вблизи отворота на Нытву оказался затруднен, рассказали очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили в ГУ МВД России по региону. «По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не выдержал безопасную дистанцию. Он допустил столкновение с четырьмя автомобилями впереди», — полицейских цитирует портал 59.RU. Согласно сервису «Яндекс.Карты», затор сохраняется спустя несколько часов после столкновения. Информации о пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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