Власти Кургана не нашли деньги на фонари для самой населенной улицы строящегося поселка

Мэрия Кургана: вопрос освещения улицы Достижений не будет рассмотрен в этом году

На прилегающих улицах фонари уже установлены и работают Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вопрос установки светильников на улице Достижений в курганском поселке «Новый город-2» будет рассмотрен в последующие годы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. На проблему с освещением пожаловались местные жители.

«В настоящее время техническая возможность устройства освещения улицы Достижений в микрорайоне Черемухово отсутствует. Вопрос будет рассмотрен в последующие годы», — пояснили специалисты администрации на портале «Обратись».

В жалобе горожан указано, что на всех прилегающих улицах уже установили фонари. Курганцы подчеркивают, что улица Достижений являемся первой самой застроенной и самой населенной в поселке.

В правительстве области отмечали, что в ближайшее время в Кургане должны установить более двух тысяч новых современных светильников. В «СУЭНКО» рассказали URA.RU, что соответствующие работы стартовали в феврале рамках муниципального контракта. Уличное освещение должно появится в 13 микрорайонах и поселках областного центра. Монтаж освещения будет проведен на 254 улицах.