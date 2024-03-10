10 марта 2024
09 марта 2024

Власти Кургана не нашли деньги на фонари для самой населенной улицы строящегося поселка

Мэрия Кургана: вопрос освещения улицы Достижений не будет рассмотрен в этом году
© Служба новостей «URA.RU»
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Солнечный зимний день. Екатеринбург, облака, небо, фонарь
На прилегающих улицах фонари уже установлены и работают Фото:

Вопрос установки светильников на улице Достижений в курганском поселке «Новый город-2» будет рассмотрен в последующие годы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. На проблему с освещением пожаловались местные жители.

«В настоящее время техническая возможность устройства освещения улицы Достижений в микрорайоне Черемухово отсутствует. Вопрос будет рассмотрен в последующие годы», — пояснили специалисты администрации на портале «Обратись».

В жалобе горожан указано, что на всех прилегающих улицах уже установили фонари. Курганцы подчеркивают, что улица Достижений являемся первой самой застроенной и самой населенной в поселке.

В правительстве области отмечали, что в ближайшее время в Кургане должны установить более двух тысяч новых современных светильников. В «СУЭНКО» рассказали URA.RU, что соответствующие работы стартовали в феврале рамках муниципального контракта. Уличное освещение должно появится в 13 микрорайонах и поселках областного центра. Монтаж освещения будет проведен на 254 улицах.

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Вопрос установки светильников на улице Достижений в курганском поселке «Новый город-2» будет рассмотрен в последующие годы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. На проблему с освещением пожаловались местные жители. «В настоящее время техническая возможность устройства освещения улицы Достижений в микрорайоне Черемухово отсутствует. Вопрос будет рассмотрен в последующие годы», — пояснили специалисты администрации на портале «Обратись». В жалобе горожан указано, что на всех прилегающих улицах уже установили фонари. Курганцы подчеркивают, что улица Достижений являемся первой самой застроенной и самой населенной в поселке. В правительстве области отмечали, что в ближайшее время в Кургане должны установить более двух тысяч новых современных светильников. В «СУЭНКО» рассказали URA.RU, что соответствующие работы стартовали в феврале рамках муниципального контракта. Уличное освещение должно появится в 13 микрорайонах и поселках областного центра. Монтаж освещения будет проведен на 254 улицах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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