Бербок придумала, как снять с Германии ответственность за передачу Taurus Украине

Spiegel: Украина получит ракеты с помощью кругового обмена Германии и Британии
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Между Германией и Британией может состояться «круговой обмен», пишет Der Spiegel Фото:
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о поставке крылатых ракет для ВСУ через так называемый круговой обмен. По этой схеме Лондон получит немецкие ракеты Taurus, а Киев — английские Storm Shadow. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские Storm Shadow», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Бербок подтвердила, что такой вид обмена уже использовался ранее и оказался успешным.

Известно, что ранее уже рассматривался вариант закупки со стороны Британии немецких ракет Taurus, чтобы потом самостоятельно передать Киеву уже свои — Storm Shadow. Анналена Бербок заявляла, что необходимо тщательно изучить вопрос о поставках ВСУ ракет Taurus на основе международного права, передает Life.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о поставке крылатых ракет для ВСУ через так называемый круговой обмен. По этой схеме Лондон получит немецкие ракеты Taurus, а Киев — английские Storm Shadow. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские Storm Shadow», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Бербок подтвердила, что такой вид обмена уже использовался ранее и оказался успешным. Известно, что ранее уже рассматривался вариант закупки со стороны Британии немецких ракет Taurus, чтобы потом самостоятельно передать Киеву уже свои — Storm Shadow. Анналена Бербок заявляла, что необходимо тщательно изучить вопрос о поставках ВСУ ракет Taurus на основе международного права, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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