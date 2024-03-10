10 марта 2024
09 марта 2024

ТАСС: военный борт из ХМАО запросил экстренную посадку в Хабаровском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, военная авиация, самолет, ан-12 бк
Самолет вылетел из Нижневартовска Фото:

Военный самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил посадку в Хабаровском крае. Он должен был экстренно сесть в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.

«Военный борт из Нижневартовска садится на военном аэродроме», — приводит ТАСС слова своего источника. По данным СМИ, посадка является незапланированной. Telegram-канал «112» сообщил, что у самолета Ан-12 возникли проблемы с шасси.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Военный самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил посадку в Хабаровском крае. Он должен был экстренно сесть в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. «Военный борт из Нижневартовска садится на военном аэродроме», — приводит ТАСС слова своего источника. По данным СМИ, посадка является незапланированной. Telegram-канал «112» сообщил, что у самолета Ан-12 возникли проблемы с шасси. URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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