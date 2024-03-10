ТАСС: военный борт из ХМАО запросил экстренную посадку в Хабаровском крае

Самолет вылетел из Нижневартовска
Военный самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил посадку в Хабаровском крае. Он должен был экстренно сесть в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.
«Военный борт из Нижневартовска садится на военном аэродроме», — приводит ТАСС слова своего источника. По данным СМИ, посадка является незапланированной. Telegram-канал «112» сообщил, что у самолета Ан-12 возникли проблемы с шасси.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
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