ТАСС: военный борт из ХМАО запросил экстренную посадку в Хабаровском крае

11 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Самолет вылетел из Нижневартовска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил посадку в Хабаровском крае. Он должен был экстренно сесть в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. «Военный борт из Нижневартовска садится на военном аэродроме», — приводит ТАСС слова своего источника. По данным СМИ, посадка является незапланированной. Telegram-канал «112» сообщил, что у самолета Ан-12 возникли проблемы с шасси. URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Военный самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил посадку в Хабаровском крае. Он должен был экстренно сесть в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. «Военный борт из Нижневартовска садится на военном аэродроме», — приводит ТАСС слова своего источника. По данным СМИ, посадка является незапланированной. Telegram-канал «112» сообщил, что у самолета Ан-12 возникли проблемы с шасси. URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.