Пермская певица Ирина Зорина споет «на выбывание» в шоу «Голос» на Первом канале

11 марта 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Шоу выйдет на Первом канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Певица из Перми Ирина Зорина прошла этап слепых прослушиваний на шоу Первого канала «Голос». Теперь ей предстоит в составе команды Владимира Преснякова бороться в этапах на выбывание, рассказали URA.RU в дирекции общественных связей Первого канала. «Наступает черед самых драматичных этапов — на выбывание. Уже в „Поединках“, которые стартуют в эфире Первого канала 15 марта, команды сразу же сократятся вдвое. Участники будут соревноваться между собой в дуэтах и лишь один из каждой пары останется в проекте», — говорится в сообщении Первого канала, поступившем в URA.RU. Ирина Зорина — единственная представительница Перми в шоу. Ранее URA.RU рассказывало, что Зорина приняла участие в съемках 12-го сезона телепроекта. Она исполнила песню Stop британской вокалистки Sam Brown. Из жюри ее исполнение хвалили композитор Владимир Пресняков и певица Полина Гагарина.

Певица из Перми Ирина Зорина прошла этап слепых прослушиваний на шоу Первого канала «Голос». Теперь ей предстоит в составе команды Владимира Преснякова бороться в этапах на выбывание, рассказали URA.RU в дирекции общественных связей Первого канала. «Наступает черед самых драматичных этапов — на выбывание. Уже в „Поединках“, которые стартуют в эфире Первого канала 15 марта, команды сразу же сократятся вдвое. Участники будут соревноваться между собой в дуэтах и лишь один из каждой пары останется в проекте», — говорится в сообщении Первого канала, поступившем в URA.RU. Ирина Зорина — единственная представительница Перми в шоу. Ранее URA.RU рассказывало, что Зорина приняла участие в съемках 12-го сезона телепроекта. Она исполнила песню Stop британской вокалистки Sam Brown. Из жюри ее исполнение хвалили композитор Владимир Пресняков и певица Полина Гагарина.