10 марта 2024
09 марта 2024

Пермская певица Ирина Зорина споет «на выбывание» в шоу «Голос» на Первом канале

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача
Шоу выйдет на Первом канале Фото:

Певица из Перми Ирина Зорина прошла этап слепых прослушиваний на шоу Первого канала «Голос». Теперь ей предстоит в составе команды Владимира Преснякова бороться в этапах на выбывание, рассказали URA.RU в дирекции общественных связей Первого канала.

«Наступает черед самых драматичных этапов — на выбывание. Уже в „Поединках“, которые стартуют в эфире Первого канала 15 марта, команды сразу же сократятся вдвое. Участники будут соревноваться между собой в дуэтах и лишь один из каждой пары останется в проекте», — говорится в сообщении Первого канала, поступившем в URA.RU. Ирина Зорина — единственная представительница Перми в шоу.

Ранее URA.RU рассказывало, что Зорина приняла участие в съемках 12-го сезона телепроекта. Она исполнила песню Stop британской вокалистки Sam Brown. Из жюри ее исполнение хвалили композитор Владимир Пресняков и певица Полина Гагарина.

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Певица из Перми Ирина Зорина прошла этап слепых прослушиваний на шоу Первого канала «Голос». Теперь ей предстоит в составе команды Владимира Преснякова бороться в этапах на выбывание, рассказали URA.RU в дирекции общественных связей Первого канала. «Наступает черед самых драматичных этапов — на выбывание. Уже в „Поединках“, которые стартуют в эфире Первого канала 15 марта, команды сразу же сократятся вдвое. Участники будут соревноваться между собой в дуэтах и лишь один из каждой пары останется в проекте», — говорится в сообщении Первого канала, поступившем в URA.RU. Ирина Зорина — единственная представительница Перми в шоу. Ранее URA.RU рассказывало, что Зорина приняла участие в съемках 12-го сезона телепроекта. Она исполнила песню Stop британской вокалистки Sam Brown. Из жюри ее исполнение хвалили композитор Владимир Пресняков и певица Полина Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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