В эфир программа с пермячкой вышла в январе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певица Ирина Зорина обратилась к пермякам после выступления в шоу «Голос» на Первом канале. Артистка поблагодарила земляков за помощь и поддержку.

«Благодарю мою дорогую любимую Родину — город Пермь, такая поддержка! Вышла куча статей, я попала во множество пабликов. Говорю вам искреннее спасибо», — написала Ирина Зорина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Артистка родилась в Перми, но сейчас живет в Москве. Зорина приняла участие в съемках 12-го сезона телепроекта. В эфир передача с ней вышла 19 января. Пермячка исполнила песню Stop британской вокалистки Sam Brown. Из жюри ее исполнение хвалили композитор Владимир Пресняков и певица Полина Гагарина.