03 февраля 2024

Певица Зорина поблагодарила Пермь после выступления в шоу «Голос» на Первом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
В эфир программа с пермячкой вышла в январе Фото:

Певица Ирина Зорина обратилась к пермякам после выступления в шоу «Голос» на Первом канале. Артистка поблагодарила земляков за помощь и поддержку.

«Благодарю мою дорогую любимую Родину — город Пермь, такая поддержка! Вышла куча статей, я попала во множество пабликов. Говорю вам искреннее спасибо», — написала Ирина Зорина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Артистка родилась в Перми, но сейчас живет в Москве. Зорина приняла участие в съемках 12-го сезона телепроекта. В эфир передача с ней вышла 19 января. Пермячка исполнила песню Stop британской вокалистки Sam Brown. Из жюри ее исполнение хвалили композитор Владимир Пресняков и певица Полина Гагарина.

Певица из Перми приняла участие в слепых прослушиваниях в шоу на Первом канале
Певица из Перми приняла участие в слепых прослушиваниях в шоу на Первом канале

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Ирина Зорина обратилась к пермякам после выступления в шоу «Голос» на Первом канале. Артистка поблагодарила земляков за помощь и поддержку. «Благодарю мою дорогую любимую Родину — город Пермь, такая поддержка! Вышла куча статей, я попала во множество пабликов. Говорю вам искреннее спасибо», — написала Ирина Зорина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Артистка родилась в Перми, но сейчас живет в Москве. Зорина приняла участие в съемках 12-го сезона телепроекта. В эфир передача с ней вышла 19 января. Пермячка исполнила песню Stop британской вокалистки Sam Brown. Из жюри ее исполнение хвалили композитор Владимир Пресняков и певица Полина Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...