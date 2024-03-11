Глава Северной Осетии намекнул, как регионам привлечь инвесторов

В Северной Осетии создадут новые рабочие места и реализуют прорывные проекты

11 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Сергей Меняйло в ходе пресс-конференции поделился секретом успеха республики у инвесторов Фото: Антон Григорьев © URA.RU В Республике Северная Осетия-Алания реализуются прорывные проекты на десятки миллиардов рублей, будут созданы новые рабочие места, а также промышленные и туристические объекты. Этот опыт можно перенять и другим субъектам РФ, если безукоризненно следовать условию, которое журналисту URA.RU назвал глава республики Сергей Меняйло в ходе пресс-конференции в ТАСС 11 марта. «Сейчас в республике реализуются пять прорывных проектов стоимостью более 65 млрд рублей, из которых 54 млрд — внебюджетные средства. Чтобы повысить инвестиционную привлекательность многого не надо — неукоснительно выполнить региональный стандарт, разработанный агентством стратегических инициатив. Это значит понимать, какие проекты реализуются, рассматривать каждый шаг совместно с потенциальным инвестором», — рассказал Сергей Меняйло. В республике, по словам главы, сейчас реализуется множество проектов по туристическим и инфраструктурным направлениям. Так, скоро будет реконструирован двухкилометровый автодорожный тоннель к рекреационному комплексу «Мамисон», в котором к 2025 году должны появиться три тысячи рабочих мест. В Северной Осетии продолжается посадка яблоневых деревьев в новом саду интенсивного типа площадью тысяча гектар. В Осетии также появятся молочная и форелевые фермы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Республике Северная Осетия-Алания реализуются прорывные проекты на десятки миллиардов рублей, будут созданы новые рабочие места, а также промышленные и туристические объекты. Этот опыт можно перенять и другим субъектам РФ, если безукоризненно следовать условию, которое журналисту URA.RU назвал глава республики Сергей Меняйло в ходе пресс-конференции в ТАСС 11 марта. «Сейчас в республике реализуются пять прорывных проектов стоимостью более 65 млрд рублей, из которых 54 млрд — внебюджетные средства. Чтобы повысить инвестиционную привлекательность многого не надо — неукоснительно выполнить региональный стандарт, разработанный агентством стратегических инициатив. Это значит понимать, какие проекты реализуются, рассматривать каждый шаг совместно с потенциальным инвестором», — рассказал Сергей Меняйло. В республике, по словам главы, сейчас реализуется множество проектов по туристическим и инфраструктурным направлениям. Так, скоро будет реконструирован двухкилометровый автодорожный тоннель к рекреационному комплексу «Мамисон», в котором к 2025 году должны появиться три тысячи рабочих мест. В Северной Осетии продолжается посадка яблоневых деревьев в новом саду интенсивного типа площадью тысяча гектар. В Осетии также появятся молочная и форелевые фермы.