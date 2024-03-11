В Екатеринбурге вынесли приговор убийце таксиста

В Екатеринбурге приговорили к 11 годам тюрьмы убийцу таксиста

Приговор суда не вступил в законную силу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге Октябрьский райсуд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, убившего таксиста. Детали преступления выяснились в момент, когда убийца отбывал наказание в колонии за нападение на женщину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Еще в июне 2017 года мужчина, находясь на заднем сиденье автомобиля ранее незнакомого ему таксиста, во время движения автомобиля, поссорился с ним. Вооружившись имеющимся при нем колюще-режущим предметом и используя его в качестве орудия, осужденный нанес потерпевшему не менее пяти ударов в жизненно-важные органы — грудь и голову. Впоследствии потерпевший скончался», — сказали в ведомстве.

Позже силовики обнаружили кровь осужденного в автомобиле и по анализу ДНК вычислили преступника. Это выяснилось, когда обвиняемый отбывал наказание в исправительной колонии за совершение иных преступлений, в их числе — нападение с ножом на женщину. Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы. «Приговор не вступил в законную силу», — отметили в прокуратуре.