В ХМАО осудят сургутянина, который зарезал тестя и расстрелял бывшую жену

Дело сургутянина передали в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) осудят мужчину, который зарезал тестя и пытался застрелить из пневматического пистолета бывшую жену. Правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.

«Обвиняемый не менее пяти раз выстрелил из пневматического пистолета в бывшую супругу, в том числе в область головы, и нанес ей несколько ударов руками. Женщине удалось покинуть машину и забежать в кафе. Посетители заблокировали входную дверь заведения, и обвиняемый не сумел попасть внутрь. Отец потерпевшей смог покинуть автомобиль, но обвиняемый настиг его возле машины и нанес не менее семи ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится на сайте окружного управления СК.

Следователи считают, что обвиняемый перед этим проник в автомобиль тестя. Мужчина заставил его пригласить бывшую супругу в машину под надуманным предлогом. «Обвиняемый потребовал выехать за пределы города Сургута в безлюдное место, но потерпевший, осознав истинные намерения обвиняемого, целенаправленно остановился в людном месте под обзором видеокамер возле кафе», — добавляют следователи.

После убийства обвиняемый уехал на автомобиле потерпевшего к реке, где поджег машину. На следующий день его задержали силовики. Само происшествие случилось в мае 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало о других деталях этого происшествия. Источники агентства утверждали, что мужчина готовил нападение несколько месяцев.