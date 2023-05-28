28 мая 2023
27 мая 2023

Подозреваемый в убийстве тестя в Сургуте готовил нападение несколько месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Подозреваемый следил за тестем перед убийством Фото:

Подозреваемый в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте Овик Мадоян готовил свое покушение несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Тесть подозреваемого, державший несколько кафе и саун, отстранил несколько месяцев назад своего зятя от бизнеса. Не сумев решить конфликт словесно, Мадоян разработал план устранения тестя. Для этого он специально приобрел нож и пневматический пистолет», — сообщил источник.

После покупки оружия Мадоян начал следить за тестем. В день убийства он специально нанял такси с почасовой оплатой и стал ждать тестя возле одной из саун. «Он пересел к нему в машину и угрозами заставил отца вызвать на диалог дочь. Встреча должна была пройти у одного из кафе. Но разговор не задался, и подозреваемый начал стрелять из пневматического пистолета в супругу, которая спряталась в кафе. После этого он достал нож и несколько раз ударил тестя», — сообщил собеседник.

После этого подозреваемый сел в дорогой внедорожник отца и скрылся с места преступления. Машину после нашли сгоревшей. Мадоян на допросе сказал, что сделал это, чтобы насолить семье. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление по ХМАО. В ведомстве сообщили, что пока не будут разглашать подробности дела в интересах следствия. «Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются причины и детали произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Силовики Сургута задержали объявленного в розыск Овика Мадояна в одной из гостиниц города.

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Подозреваемый в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте Овик Мадоян готовил свое покушение несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Тесть подозреваемого, державший несколько кафе и саун, отстранил несколько месяцев назад своего зятя от бизнеса. Не сумев решить конфликт словесно, Мадоян разработал план устранения тестя. Для этого он специально приобрел нож и пневматический пистолет», — сообщил источник. После покупки оружия Мадоян начал следить за тестем. В день убийства он специально нанял такси с почасовой оплатой и стал ждать тестя возле одной из саун. «Он пересел к нему в машину и угрозами заставил отца вызвать на диалог дочь. Встреча должна была пройти у одного из кафе. Но разговор не задался, и подозреваемый начал стрелять из пневматического пистолета в супругу, которая спряталась в кафе. После этого он достал нож и несколько раз ударил тестя», — сообщил собеседник. После этого подозреваемый сел в дорогой внедорожник отца и скрылся с места преступления. Машину после нашли сгоревшей. Мадоян на допросе сказал, что сделал это, чтобы насолить семье. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление по ХМАО. В ведомстве сообщили, что пока не будут разглашать подробности дела в интересах следствия. «Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются причины и детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Силовики Сургута задержали объявленного в розыск Овика Мадояна в одной из гостиниц города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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