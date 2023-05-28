Подозреваемый в убийстве тестя в Сургуте готовил нападение несколько месяцев

Подозреваемый следил за тестем перед убийством Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подозреваемый в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте Овик Мадоян готовил свое покушение несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Тесть подозреваемого, державший несколько кафе и саун, отстранил несколько месяцев назад своего зятя от бизнеса. Не сумев решить конфликт словесно, Мадоян разработал план устранения тестя. Для этого он специально приобрел нож и пневматический пистолет», — сообщил источник.

После покупки оружия Мадоян начал следить за тестем. В день убийства он специально нанял такси с почасовой оплатой и стал ждать тестя возле одной из саун. «Он пересел к нему в машину и угрозами заставил отца вызвать на диалог дочь. Встреча должна была пройти у одного из кафе. Но разговор не задался, и подозреваемый начал стрелять из пневматического пистолета в супругу, которая спряталась в кафе. После этого он достал нож и несколько раз ударил тестя», — сообщил собеседник.

После этого подозреваемый сел в дорогой внедорожник отца и скрылся с места преступления. Машину после нашли сгоревшей. Мадоян на допросе сказал, что сделал это, чтобы насолить семье. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление по ХМАО. В ведомстве сообщили, что пока не будут разглашать подробности дела в интересах следствия. «Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются причины и детали произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Силовики Сургута задержали объявленного в розыск Овика Мадояна в одной из гостиниц города.