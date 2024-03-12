Скончалась актриса, учившая Ельцина общению с публикой

Звезда советского кино Галина Яцкина скончалась в монастыре
© Служба новостей «URA.RU»
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В конце своей жизни Яцкина ушла в религию и отказывалась сниматься Фото:

О кончине на 80-м году жизни актрисы из фильма «Уроки французского» Галины Яцкиной сообщил протоиерей Василий Гелеван. В свое время она учила президента России Бориса Ельцина держать себя на публике, а в конце жизни ушла в монастырь.

«Отошла к Господу Заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук, воспитавшая звезд отечественного театра и кино, таких как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова. Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму. Просим молитв о новопреставленный Схимонахине Вере», — поделился протоиерей Гелеван в своем telegram-канале.

На счету Галины Яцкиной десятки ролей в кино. Самые известные — в фильмах «Уроки французского», «Женщины», «Человек, который закрыл город», «Что делать?». В 80-е годы Яцкиной довелось поработать на киностудии в Афганистане, а с 1991 года она была директором студии «Киноконтакт».

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О кончине на 80-м году жизни актрисы из фильма «Уроки французского» Галины Яцкиной сообщил протоиерей Василий Гелеван. В свое время она учила президента России Бориса Ельцина держать себя на публике, а в конце жизни ушла в монастырь. «Отошла к Господу Заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук, воспитавшая звезд отечественного театра и кино, таких как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова. Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму. Просим молитв о новопреставленный Схимонахине Вере», — поделился протоиерей Гелеван в своем telegram-канале. На счету Галины Яцкиной десятки ролей в кино. Самые известные — в фильмах «Уроки французского», «Женщины», «Человек, который закрыл город», «Что делать?». В 80-е годы Яцкиной довелось поработать на киностудии в Афганистане, а с 1991 года она была директором студии «Киноконтакт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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