Скончалась актриса, учившая Ельцина общению с публикой

Звезда советского кино Галина Яцкина скончалась в монастыре

12 марта 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

В конце своей жизни Яцкина ушла в религию и отказывалась сниматься Фото: Малышев Николай, Христофоров Валерий/ Фотохроника ТАСС/ ТАСС О кончине на 80-м году жизни актрисы из фильма «Уроки французского» Галины Яцкиной сообщил протоиерей Василий Гелеван. В свое время она учила президента России Бориса Ельцина держать себя на публике, а в конце жизни ушла в монастырь. «Отошла к Господу Заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук, воспитавшая звезд отечественного театра и кино, таких как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова. Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму. Просим молитв о новопреставленный Схимонахине Вере», — поделился протоиерей Гелеван в своем telegram-канале . На счету Галины Яцкиной десятки ролей в кино. Самые известные — в фильмах «Уроки французского», «Женщины», «Человек, который закрыл город», «Что делать?». В 80-е годы Яцкиной довелось поработать на киностудии в Афганистане, а с 1991 года она была директором студии «Киноконтакт».

О кончине на 80-м году жизни актрисы из фильма «Уроки французского» Галины Яцкиной сообщил протоиерей Василий Гелеван. В свое время она учила президента России Бориса Ельцина держать себя на публике, а в конце жизни ушла в монастырь. «Отошла к Господу Заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук, воспитавшая звезд отечественного театра и кино, таких как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова. Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму. Просим молитв о новопреставленный Схимонахине Вере», — поделился протоиерей Гелеван в своем telegram-канале. На счету Галины Яцкиной десятки ролей в кино. Самые известные — в фильмах «Уроки французского», «Женщины», «Человек, который закрыл город», «Что делать?». В 80-е годы Яцкиной довелось поработать на киностудии в Афганистане, а с 1991 года она была директором студии «Киноконтакт».