Свердловские власти решили проблему с водой у 18,5 тысячи жителей

В Кировграде (Свердловская область) запустили водовод, который обеспечит качественным водоснабжением 18,5 тысячи горожан. Объект установили по поручению губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Водоснабжение Кировграда осуществляется по единственному водоводу, строительство которого велось в 1982—1983 годах. На протяжении последних лет на нем происходили порывы трубопровода со значительными утечками. Неоднократно вводились ограничения подачи воды потребителям. Поэтому строительства нового объекта действительно значимое событие для города», — оценил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
По его словам, новый проект обеспечит качественной питьевой водой 30 объектов социальной сферы. Запуск водовода был запланирован на апрель 2024 года, однако работы выполнили досрочно.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.