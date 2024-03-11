Свердловские власти решили проблему с водой у 18,5 тысячи жителей

11 марта 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Качественная питьевая вода появится в 30 объектах Кировграда Фото: Илья Московец © URA.RU В Кировграде (Свердловская область) запустили водовод, который обеспечит качественным водоснабжением 18,5 тысячи горожан. Объект установили по поручению губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона. «Водоснабжение Кировграда осуществляется по единственному водоводу, строительство которого велось в 1982—1983 годах. На протяжении последних лет на нем происходили порывы трубопровода со значительными утечками. Неоднократно вводились ограничения подачи воды потребителям. Поэтому строительства нового объекта действительно значимое событие для города», — оценил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, новый проект обеспечит качественной питьевой водой 30 объектов социальной сферы. Запуск водовода был запланирован на апрель 2024 года, однако работы выполнили досрочно.

В Кировграде (Свердловская область) запустили водовод, который обеспечит качественным водоснабжением 18,5 тысячи горожан. Объект установили по поручению губернатора Евгения Куйвашева, рассказали в департаменте информполитики региона. «Водоснабжение Кировграда осуществляется по единственному водоводу, строительство которого велось в 1982—1983 годах. На протяжении последних лет на нем происходили порывы трубопровода со значительными утечками. Неоднократно вводились ограничения подачи воды потребителям. Поэтому строительства нового объекта действительно значимое событие для города», — оценил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, новый проект обеспечит качественной питьевой водой 30 объектов социальной сферы. Запуск водовода был запланирован на апрель 2024 года, однако работы выполнили досрочно.