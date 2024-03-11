Социологи назвали главные интриги перед выборами-2024

Социологические службы предрекли борьбу за второе и третье места на выборах-2024

11 марта 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

В Москве прошел круглый стол «Выборы президента 2024: финальный прогноз» Фото: Роман Наумов © URA.RU Социологические службы нашли интригу в предстоящих выборах президента, которые пройдут 15—17 марта. Представив результаты своих исследований в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз», они разошлись во мнениях о том, кто займет третье и четвертое место. При этом плотность результатов и статистическая погрешность говорят о том, что и борьба за второе место может быть непредсказуемой, считает управляющий директор Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев. Понедельник, 11 марта, — последний день, когда можно обнародовать социологические данные перед президентскими выборами. Представители основных исследовательских организаций России собрались за круглым столом, чтобы обсудить результаты последних данных. Так, на мероприятии присутствовали представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда «Общественное мнение» и Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Федоров сообщил, что по данным ВЦИОМ, расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71% Фото: Роман Наумов © URA.RU Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что по результатам исследовательской организации расчетный показатель явки на предстоящих выборах составит 71%. Владимир Путин лидирует с показателем 82%. По его словам, во ВЦИОМ ожидают, что второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом 6%. Третье место — Владислав Даванков от фракции «Новые люди» с результатом около 6%. На четвертом месте, по результатам исследований ВЦИОМ, расположится лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с результатом около 5%. Испорченных бюллетеней будет менее 1%, считает Федоров. Он пояснил, что методом сбора информации стал телефонный опрос 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. Он проводился 6 марта. Максимальная погрешность — 2,5%. Вопрос, по данным сайта ВЦИОМ, звучал так: «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ». Паутова сообщила, что по результатам исследований ФОМ, Владимир Путин может набрать 80,8% голосов Фото: Роман Наумов © URA.RU Управляющий директор Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова выделила три интриги, связанные с предстоящими выборами. Первой, по ее словам, является явка. По данным ФОМ, свой голос придут отдать 69,8% россиян. Это, отмечает Паутова, высокий показатель. Вторая интрига — итоговый результат кандидата Путина. По результатам исследований ФОМ, он может набрать 80,8% голосов. Третья интрига связана с «плотной дистанцией» между остальными кандидатами. Она рассказала, что второе место может занять Николай Харитонов с 5,7%, третье — Леонид Слуцкий с 5,6%, а Владислав Даванков — 4,6% — четвертое место. ФОМ проводил опрос по месту жительства среди 1500 респондентов старше 18 лет из 104 городов и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Показатели рассчитаны на основе методологии электорального прогнозирования ФОМ, а итоговый результат получается в итоге совмещения расчета явки и расчета голосования. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. По данным директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, на выборах Владимир Путин может набрать 80,2% Фото: Роман Наумов © URA.RU Результаты исследований также представил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. По его словам, явка на выборах составит 71-73%. По результатам опросов ИНСОМАР, Владимир Путин может набрать 80,2%, Николай Харитонов — 6,3%, Леонид Слуцкий — 5,6%, а Владислав Даванков — 5,1%. Опрос ИНСОМАР проводился с 6 по 7 марта. Максимальная погрешность, по словам Потуремского, — 1,78%. Данные собирали путем телефонных опросов среди 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Вопрос, который задавала исследовательская организация звучит так: «Если бы выборы президента Российской Федерации состоялись ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов вы бы скорее проголосовали?» Результаты представленных данных прокомментировал управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Он отметил, что главной интригой предстоящих выборов, по результатам исследований социологических групп, станет то, кто именно займет третье и четвертое место. Алиев подчеркнул, что последние дни перед президентскими выборами могут изменить расклад в борьбе за второе, третье и четвертое место Фото: Роман Наумов © URA.RU «Плотность во втором эшелоне настолько высока, что погрешность сегодняшних данных позволяет говорить о том, что любой может оказаться вторым, и любой может оказаться последним. Любые события, которые происходят в рамках кампании, а она еще продолжается, еще самое горячее время финала кампании, как правило, в этот момент, кандидаты уже устали, избиратели тоже, они в большинстве своих случаев свое предпочтение уже сформировали», — сказал Алиев в ходе круглого стола. При этом он подчеркнул, что есть категория избирателей, которые приходят на участок и глядя в бюллетень «в последний момент» определяются с выбором. Алиев также подметил, что последние дни перед президентскими выборами могут изменить расклад «во втором эшелоне». «Но очевидно, что лидер президентской гонки абсолютно определен. Коллеги в своих расчетах предполагают цифру в 80+ и явку 70+. Эти данные позволяют говорить о том, что выборы пройдут в очень легитимном формате. Этот объем участников, конечно, говорит о высокой консолидации и потребности в обществе высказать свою позицию и зафиксировать ее своим голосом», — резюмировал управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Социологические службы нашли интригу в предстоящих выборах президента, которые пройдут 15—17 марта. Представив результаты своих исследований в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз», они разошлись во мнениях о том, кто займет третье и четвертое место. При этом плотность результатов и статистическая погрешность говорят о том, что и борьба за второе место может быть непредсказуемой, считает управляющий директор Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев. Понедельник, 11 марта, — последний день, когда можно обнародовать социологические данные перед президентскими выборами. Представители основных исследовательских организаций России собрались за круглым столом, чтобы обсудить результаты последних данных. Так, на мероприятии присутствовали представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда «Общественное мнение» и Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что по результатам исследовательской организации расчетный показатель явки на предстоящих выборах составит 71%. Владимир Путин лидирует с показателем 82%. По его словам, во ВЦИОМ ожидают, что второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом 6%. Третье место — Владислав Даванков от фракции «Новые люди» с результатом около 6%. На четвертом месте, по результатам исследований ВЦИОМ, расположится лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с результатом около 5%. Испорченных бюллетеней будет менее 1%, считает Федоров. Он пояснил, что методом сбора информации стал телефонный опрос 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. Он проводился 6 марта. Максимальная погрешность — 2,5%. Вопрос, по данным сайта ВЦИОМ, звучал так: «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ». Управляющий директор Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова выделила три интриги, связанные с предстоящими выборами. Первой, по ее словам, является явка. По данным ФОМ, свой голос придут отдать 69,8% россиян. Это, отмечает Паутова, высокий показатель. Вторая интрига — итоговый результат кандидата Путина. По результатам исследований ФОМ, он может набрать 80,8% голосов. Третья интрига связана с «плотной дистанцией» между остальными кандидатами. Она рассказала, что второе место может занять Николай Харитонов с 5,7%, третье — Леонид Слуцкий с 5,6%, а Владислав Даванков — 4,6% — четвертое место. ФОМ проводил опрос по месту жительства среди 1500 респондентов старше 18 лет из 104 городов и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Показатели рассчитаны на основе методологии электорального прогнозирования ФОМ, а итоговый результат получается в итоге совмещения расчета явки и расчета голосования. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Результаты исследований также представил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. По его словам, явка на выборах составит 71-73%. По результатам опросов ИНСОМАР, Владимир Путин может набрать 80,2%, Николай Харитонов — 6,3%, Леонид Слуцкий — 5,6%, а Владислав Даванков — 5,1%. Опрос ИНСОМАР проводился с 6 по 7 марта. Максимальная погрешность, по словам Потуремского, — 1,78%. Данные собирали путем телефонных опросов среди 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Вопрос, который задавала исследовательская организация звучит так: «Если бы выборы президента Российской Федерации состоялись ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов вы бы скорее проголосовали?» Результаты представленных данных прокомментировал управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Он отметил, что главной интригой предстоящих выборов, по результатам исследований социологических групп, станет то, кто именно займет третье и четвертое место. «Плотность во втором эшелоне настолько высока, что погрешность сегодняшних данных позволяет говорить о том, что любой может оказаться вторым, и любой может оказаться последним. Любые события, которые происходят в рамках кампании, а она еще продолжается, еще самое горячее время финала кампании, как правило, в этот момент, кандидаты уже устали, избиратели тоже, они в большинстве своих случаев свое предпочтение уже сформировали», — сказал Алиев в ходе круглого стола. При этом он подчеркнул, что есть категория избирателей, которые приходят на участок и глядя в бюллетень «в последний момент» определяются с выбором. Алиев также подметил, что последние дни перед президентскими выборами могут изменить расклад «во втором эшелоне». «Но очевидно, что лидер президентской гонки абсолютно определен. Коллеги в своих расчетах предполагают цифру в 80+ и явку 70+. Эти данные позволяют говорить о том, что выборы пройдут в очень легитимном формате. Этот объем участников, конечно, говорит о высокой консолидации и потребности в обществе высказать свою позицию и зафиксировать ее своим голосом», — резюмировал управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.