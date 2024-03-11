Политолог Чеснаков объяснил высокие рейтинги Владимира Путина

11 марта 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

По словам Чеснакова, высокий рейтинг Путина связан с гражданским, национальным запросом на консолидацию вокруг лидера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейтинги действующего президента России Владимира Путина объясняются национальным запросом на консолидацию вокруг лидера. Об этом в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз» высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Высокий рейтинг Путина, безусловно, связан с большим народным, гражданским, национальным запросом на консолидацию и мобилизацию вокруг лидера, о которой говорится на протяжении последних двух лет», — сказал эксперт. При этом он отмечает, что консолидация вокруг лидера приобретает феноменальные сроки и цифры. Он добавил, что высокий рейтинг действующего президента, по расчетам социологов, соотносится с большим количеством факторов. Это, по его словам, было видно по ходу кампании, ее драматургии и по качеству предложения в повестку. По его словам, доминирование Владимира Путина в политической и содержательной повестке является абсолютным. «Есть довольно распространенная точка зрения о том, что подобного рода процессы консолидации вокруг флага в условиях различного рода международных событий происходит где-то на протяжении полугода. Потом начинает затухать», — подчеркнул он, добавив, что в настоящее время этого не происходит.

Рейтинги действующего президента России Владимира Путина объясняются национальным запросом на консолидацию вокруг лидера. Об этом в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз» высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Высокий рейтинг Путина, безусловно, связан с большим народным, гражданским, национальным запросом на консолидацию и мобилизацию вокруг лидера, о которой говорится на протяжении последних двух лет», — сказал эксперт. При этом он отмечает, что консолидация вокруг лидера приобретает феноменальные сроки и цифры. Он добавил, что высокий рейтинг действующего президента, по расчетам социологов, соотносится с большим количеством факторов. Это, по его словам, было видно по ходу кампании, ее драматургии и по качеству предложения в повестку. По его словам, доминирование Владимира Путина в политической и содержательной повестке является абсолютным. «Есть довольно распространенная точка зрения о том, что подобного рода процессы консолидации вокруг флага в условиях различного рода международных событий происходит где-то на протяжении полугода. Потом начинает затухать», — подчеркнул он, добавив, что в настоящее время этого не происходит.