Над Воронежем пролетел беспилотник

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Силы ПВО уничтожили над Воронежем беспилотник, заявил Александр Гусев Фото:
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В небе над Воронежем силы ПВО перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, инцидент не повлек за собой никаких негативных последствий для местных жителей. Режим опасности от воздушных целей не был объявлен, а текущая оперативная обстановка в регионе находится под контролем, заключил глава региона.

БПЛА в ночь на 12 марта атаковали пять регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Более подробную информацию о произошедшем и о последствиях атак можно найти в материале URA.RU.

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В небе над Воронежем силы ПВО перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, инцидент не повлек за собой никаких негативных последствий для местных жителей. Режим опасности от воздушных целей не был объявлен, а текущая оперативная обстановка в регионе находится под контролем, заключил глава региона. БПЛА в ночь на 12 марта атаковали пять регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Более подробную информацию о произошедшем и о последствиях атак можно найти в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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