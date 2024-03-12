Над Воронежем пролетел беспилотник

Силы ПВО уничтожили над Воронежем беспилотник, заявил Александр Гусев Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В небе над Воронежем силы ПВО перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, инцидент не повлек за собой никаких негативных последствий для местных жителей. Режим опасности от воздушных целей не был объявлен, а текущая оперативная обстановка в регионе находится под контролем, заключил глава региона.

БПЛА в ночь на 12 марта атаковали пять регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Более подробную информацию о произошедшем и о последствиях атак можно найти в материале URA.RU.