Беспилотники атаковали пять регионов России: главное за ночь

Беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород

12 марта 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Над Тульской областью сбили беспилотник ВСУ Фото: Стас Этвеш © URA.RU Беспилотники за ночь атаковали пять регионов региона России — Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Подробнее о событиях ночи и последствиях атак — в материале URA.RU. Белгородская область Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на Белгородский район. В результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов. Мэрия города объявила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. Орловская область Жители Орла сообщили о взрыве и дыме в районе местной нефтебазы. Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что беспилотник упал на топливно-энергетический комплекс. Сейчас там горит резервуар нефтехранилища. На месте работают более 60 человек. Курская область Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО сбили три беспилотника над регионом. Он подчеркнул, что инцидент произошел над Фатежским и Золотухинским районами. Позже он заявил, что над регионом сбиты еще три беспилотника. Летательные аппараты уничтожены над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Тульская область В Министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили о сбитом над регионом беспилотнике. По предварительным данным, пострадавших нет. Обновлено в 4:48 (мск): беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами ПВО на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Предварительно известно, что разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беспилотники за ночь атаковали пять регионов региона России — Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Подробнее о событиях ночи и последствиях атак — в материале URA.RU. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на Белгородский район. В результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов. Мэрия города объявила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. Жители Орла сообщили о взрыве и дыме в районе местной нефтебазы. Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что беспилотник упал на топливно-энергетический комплекс. Сейчас там горит резервуар нефтехранилища. На месте работают более 60 человек. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО сбили три беспилотника над регионом. Он подчеркнул, что инцидент произошел над Фатежским и Золотухинским районами. Позже он заявил, что над регионом сбиты еще три беспилотника. Летательные аппараты уничтожены над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. В Министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили о сбитом над регионом беспилотнике. По предварительным данным, пострадавших нет. Обновлено в 4:48 (мск): беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами ПВО на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Предварительно известно, что разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.