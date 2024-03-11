Свердловчанам раскрыли ответы на вопросы викторины, где можно выиграть машины и квартиры

Организаторы викторины к 90-летию Свердловской области рассекретили ответы

12 марта 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Викторина, посвященная истории Свердловской области, пройдет 15 — 18 марта Фото: Илья Московец © URA.RU На сайте викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области и по датам совпадающей с выборами президента РФ, появились намеки на вопросы, которые появятся в анкетах, и варианты ответов на них. Как пояснили URA.RU организаторы, сделано это специально, так как основная цель мероприятия не срез знаний, а знакомство с историей области. «На сайте вопросов опубликовано больше, чем будет в анкетах. Там их будет примерно пять и по три-четыре варианта ответов. Викторина — познавательная, поэтому ее цель — не срез знаний, а знакомство с историей области», — рассказали в пресс-службе викторины. Всего на сайте в разделе «Знаете ли вы, что…» появилось 22 вопроса в виде тезисов, которые необходимо подтвердить одним или всеми тремя предложенными вариантами. Среди вопросов — кем был Василий Татищев, какие предприятия были построены в Свердловской области в годы первых советских пятилеток, чем известен волейбольный клуб «Уралочка — НТМК» и другие. При этом, ранее подчеркивали организаторы, количество правильных ответов не важно. Возможность выиграть призы смогут все участники викторины. «Опорный край» официально запустили в январе. Считается, что при помощи акции власти хотят не только достойно отпраздновать 90-летие региона и пробудить в свердловчанах интерес к истории родного края, но и повысить их вовлеченность в голосование 15—17 марта. В призовом фонде — 45 однокомнатных квартир, 100 автомобилей марки «Москвич», 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На сайте викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области и по датам совпадающей с выборами президента РФ, появились намеки на вопросы, которые появятся в анкетах, и варианты ответов на них. Как пояснили URA.RU организаторы, сделано это специально, так как основная цель мероприятия не срез знаний, а знакомство с историей области. «На сайте вопросов опубликовано больше, чем будет в анкетах. Там их будет примерно пять и по три-четыре варианта ответов. Викторина — познавательная, поэтому ее цель — не срез знаний, а знакомство с историей области», — рассказали в пресс-службе викторины. Всего на сайте в разделе «Знаете ли вы, что…» появилось 22 вопроса в виде тезисов, которые необходимо подтвердить одним или всеми тремя предложенными вариантами. Среди вопросов — кем был Василий Татищев, какие предприятия были построены в Свердловской области в годы первых советских пятилеток, чем известен волейбольный клуб «Уралочка — НТМК» и другие. При этом, ранее подчеркивали организаторы, количество правильных ответов не важно. Возможность выиграть призы смогут все участники викторины. «Опорный край» официально запустили в январе. Считается, что при помощи акции власти хотят не только достойно отпраздновать 90-летие региона и пробудить в свердловчанах интерес к истории родного края, но и повысить их вовлеченность в голосование 15—17 марта. В призовом фонде — 45 однокомнатных квартир, 100 автомобилей марки «Москвич», 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов.