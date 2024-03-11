11 марта 2024

К екатеринбургскому художнику Илье Мозги пришли с обыском

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрит-арт к 60-летию первого полета человека в Космос. Екатеринбург, илья мозги
После обыска Илью Мозги доставили на допрос Фото:

Силовики пришли с обыском к организатору фестиваля партизанского искусства «Карт-Бланш» в Екатеринбурге Илье Мозги. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Художника Илью Мозги из Екатеринбурга после обыска увезли на допрос», — пишет telegram-канал правозащитного проекта «Сетевые Свободы». Издание связывает действия правоохранителей с уголовным делом Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом), которого обвинили в госизмене.

Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга, а также к самому художнику. Силовые ведомства в настоящее время воздерживаются от комментариев. Мозги не ответил на звонок.

*Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов

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Силовики пришли с обыском к организатору фестиваля партизанского искусства «Карт-Бланш» в Екатеринбурге Илье Мозги. Информация об этом появилась в соцсетях. «Художника Илью Мозги из Екатеринбурга после обыска увезли на допрос», — пишет telegram-канал правозащитного проекта «Сетевые Свободы». Издание связывает действия правоохранителей с уголовным делом Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом), которого обвинили в госизмене. Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга, а также к самому художнику. Силовые ведомства в настоящее время воздерживаются от комментариев. Мозги не ответил на звонок. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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