Ректор главного вуза Урала раскрыл стратегию на президентских выборах

Ректор Кокшаров: УрФУ будет голосовать на выборах дистанционно

13 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал, как университет готовится к выборам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Сотрудники и студенты Уральского федерального университета на выборах президента 15 — 17 марта будут голосовать преимущественно дистанционно. Как рассказал URA.RU ректор УрФУ Виктор Кокшаров, в вузе приветствуют внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. А участвовать в голосовании, следует из его слов, нужно для того, чтобы «сохранить все лучшее, что создано» в стране за последние годы. «В этом году есть возможность проявить свою гражданскую позицию, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием. Мы в университете приветствуем внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, безусловно, для наших студентов ДЭГ — также одна из приоритетных форм», — рассказал Кокшаров. Сам он также планирует воспользоваться этим форматом голосования, причем уже в пятницу. «Разумеется, я планирую принять участие в голосовании — уверен, как и миллионы наших граждан», — добавил собеседник. УрФУ — крупнейший российский вуз. В августе 2023 года он вошел в топ-10 российских вузов по версии Webometrics Ranking of World Universities. Университет является участником ключевых федеральных инициатив — например, программы «Приоритет-2030», создания научно-образовательных центров мирового уровня, передовых инженерных школ, современных кампусов, причем добиться такого положения удалось за последние 20 лет. «Беспрецедентной поддержкой пользуются и наши студенты: ребята только что вернулись с Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) на федеральной территории „Сириус“, а теперь готовы принимать участников ВФМ из других стран у себя в родном крае — показать им всю красоту Свердловской области. Уверен, что мы способны сохранить все лучшее, что создано в эти годы, и двигаться вперед к новым свершениям», — добавил Виктор Кокшаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники и студенты Уральского федерального университета на выборах президента 15 — 17 марта будут голосовать преимущественно дистанционно. Как рассказал URA.RU ректор УрФУ Виктор Кокшаров, в вузе приветствуют внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. А участвовать в голосовании, следует из его слов, нужно для того, чтобы «сохранить все лучшее, что создано» в стране за последние годы. «В этом году есть возможность проявить свою гражданскую позицию, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием. Мы в университете приветствуем внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, безусловно, для наших студентов ДЭГ — также одна из приоритетных форм», — рассказал Кокшаров. Сам он также планирует воспользоваться этим форматом голосования, причем уже в пятницу. «Разумеется, я планирую принять участие в голосовании — уверен, как и миллионы наших граждан», — добавил собеседник. УрФУ — крупнейший российский вуз. В августе 2023 года он вошел в топ-10 российских вузов по версии Webometrics Ranking of World Universities. Университет является участником ключевых федеральных инициатив — например, программы «Приоритет-2030», создания научно-образовательных центров мирового уровня, передовых инженерных школ, современных кампусов, причем добиться такого положения удалось за последние 20 лет. «Беспрецедентной поддержкой пользуются и наши студенты: ребята только что вернулись с Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) на федеральной территории „Сириус“, а теперь готовы принимать участников ВФМ из других стран у себя в родном крае — показать им всю красоту Свердловской области. Уверен, что мы способны сохранить все лучшее, что создано в эти годы, и двигаться вперед к новым свершениям», — добавил Виктор Кокшаров.