Командор легендарного отряда Крапивина: РФ живет в условиях гражданской войны

12 марта 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Лариса Крапивина — доверенное лицо кандидата в президенты Путина Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Член свердловской Общественной палаты, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина (невестка легендарного писателя Владислава Крапивина) заявила, что Россия живет в условиях гражданской войны между выходцами из бывшего СССР, и потому президентские выборы 15—17 марта имеют особое значение. Своей оценкой событий она поделилась с URA.RU. «Я всегда хожу на выборы, с момента, как мне исполнилось 18, я получила паспорт, впервые пришла и проголосовала. Я считаю, это действительно важная миссия — избирательное право, за которое многие десятилетия и даже столетия боролись люди. А некоторые даже отдавали свои жизни, чтобы добиться права голосовать и быть причастными к принятию больших и судьбоносных решений — например, тех, что связаны с нашей страной», — сказала Крапивина. Она обратила внимание на то, что выборы президента проходят после праздника 8 Марта, который ранее стал отправной точкой борьбы женщин за свои права, в том числе и избирательное право. Более 100 лет назад женщины вышли на массовую демонстрацию и заявили о том, что хотят наравне с мужчинами голосовать и принимать решения. «Мы, Россия, живем в очень непростое время, и так уж исторически сложилось, что миссия российского народа — периодически спасать мир в глобальных и мировых катаклизмах. Сегодня мы живем практически в условиях гражданской войны между гражданами Советского Союза — бывшего большого единого государства. И нам, россиянам, важно проявить свою позицию и показать, каков расклад сил», — считает командор «Каравеллы». Оглядываясь назад, Лариса Крапивина отметила большие перемены, которые произошли в жизни страны за последние 20 лет. По ее мнению, жизнь стала более социально-ориентированной, и та разруха, за которой с ужасом наблюдали люди в 90-е, уходит в прошлое. «Мы вышли из ощущения беспросветности и непонимания, куда мы идем и какой смысл в нашей жизни. Посмотрите на отстроенные дороги, реконструированные школы, построенные и отремонтированные детские сады, программы поддержки молодых и многодетных семей. Страна поднимается из тех руин, в которых была в 90-х! Никто не сказал, что все проблемы решены, но самое главное — процесс идет. Моя заинтересованность в том, чтобы это продолжалось, и великая Россия вернулась в мир с высоко поднятой головой», — добавила общественница. Она является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина и в этом качестве принимала участие в дебатах на телеканалах и радиостанциях. По словам общественницы, ей понравились представители всех других кандидатов, которые рассказывали очень уверенно и достойно о своих программах. Приглашая земляков на выборы, Крапивина уверила, что такого количества общественных наблюдателей, как нынче, Россия ранее не знала. «Наблюдателей подготовили тысячами, они будут на всех избирательных участках. Все будет под контролем общественности», — сказала екатеринбурженка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член свердловской Общественной палаты, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина (невестка легендарного писателя Владислава Крапивина) заявила, что Россия живет в условиях гражданской войны между выходцами из бывшего СССР, и потому президентские выборы 15—17 марта имеют особое значение. Своей оценкой событий она поделилась с URA.RU. «Я всегда хожу на выборы, с момента, как мне исполнилось 18, я получила паспорт, впервые пришла и проголосовала. Я считаю, это действительно важная миссия — избирательное право, за которое многие десятилетия и даже столетия боролись люди. А некоторые даже отдавали свои жизни, чтобы добиться права голосовать и быть причастными к принятию больших и судьбоносных решений — например, тех, что связаны с нашей страной», — сказала Крапивина. Она обратила внимание на то, что выборы президента проходят после праздника 8 Марта, который ранее стал отправной точкой борьбы женщин за свои права, в том числе и избирательное право. Более 100 лет назад женщины вышли на массовую демонстрацию и заявили о том, что хотят наравне с мужчинами голосовать и принимать решения. «Мы, Россия, живем в очень непростое время, и так уж исторически сложилось, что миссия российского народа — периодически спасать мир в глобальных и мировых катаклизмах. Сегодня мы живем практически в условиях гражданской войны между гражданами Советского Союза — бывшего большого единого государства. И нам, россиянам, важно проявить свою позицию и показать, каков расклад сил», — считает командор «Каравеллы». Оглядываясь назад, Лариса Крапивина отметила большие перемены, которые произошли в жизни страны за последние 20 лет. По ее мнению, жизнь стала более социально-ориентированной, и та разруха, за которой с ужасом наблюдали люди в 90-е, уходит в прошлое. «Мы вышли из ощущения беспросветности и непонимания, куда мы идем и какой смысл в нашей жизни. Посмотрите на отстроенные дороги, реконструированные школы, построенные и отремонтированные детские сады, программы поддержки молодых и многодетных семей. Страна поднимается из тех руин, в которых была в 90-х! Никто не сказал, что все проблемы решены, но самое главное — процесс идет. Моя заинтересованность в том, чтобы это продолжалось, и великая Россия вернулась в мир с высоко поднятой головой», — добавила общественница. Она является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина и в этом качестве принимала участие в дебатах на телеканалах и радиостанциях. По словам общественницы, ей понравились представители всех других кандидатов, которые рассказывали очень уверенно и достойно о своих программах. Приглашая земляков на выборы, Крапивина уверила, что такого количества общественных наблюдателей, как нынче, Россия ранее не знала. «Наблюдателей подготовили тысячами, они будут на всех избирательных участках. Все будет под контролем общественности», — сказала екатеринбурженка.