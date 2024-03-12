Топовый свердловский продюсер развеял опасный предвыборный миф

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Пресс-конференция международного книжного фестиваля Красная строка. Екатеринбург, горенбург евгений
Евгений Горенбург анонсировал, что сходит на выборы и сам Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Директор продюсерского центра «ЛАД», основатель известного на всю страну фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург заявил, что не согласен, что активность избирателей должна зависеть от различных прогнозов на исход президентских выборов. И объяснил URA.RU, почему.

«Я не согласен, [что не нужно идти голосовать, если кажется, что все предсказуемо]. Прежде всего, что бы ты ни делал, ты же все делаешь для себя. Ты точно должен знать, что ты не остался в стороне, высказал свою позицию», — отметил Горенбург, обозначивший, что сам проголосует 15—17 марта. На вопрос, почему выборы важны в текущей обстановке, Горенбург отметил: «От лидера государства требуется огромное количество положительных качеств. Я думаю, добрый, мудрый наш народ сможет найти такого лидера».

На пост главы государства претендуют четыре человека. Это действующий президент Владимир Путин (идет самовыдвиженцем), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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Директор продюсерского центра «ЛАД», основатель известного на всю страну фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург заявил, что не согласен, что активность избирателей должна зависеть от различных прогнозов на исход президентских выборов. И объяснил URA.RU, почему. «Я не согласен, [что не нужно идти голосовать, если кажется, что все предсказуемо]. Прежде всего, что бы ты ни делал, ты же все делаешь для себя. Ты точно должен знать, что ты не остался в стороне, высказал свою позицию», — отметил Горенбург, обозначивший, что сам проголосует 15—17 марта. На вопрос, почему выборы важны в текущей обстановке, Горенбург отметил: «От лидера государства требуется огромное количество положительных качеств. Я думаю, добрый, мудрый наш народ сможет найти такого лидера». На пост главы государства претендуют четыре человека. Это действующий президент Владимир Путин (идет самовыдвиженцем), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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