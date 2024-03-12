Глава екатеринбургского театра рассказал, как Россия за 20 лет обогнала Европу

12 марта 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Алексей Бадаев в качестве примера привел Италию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В последние 20 лет в России театральная жизнь развивается стремительнее, чем в Европе, заявил URA.RU директор екатеринбургского Драмтеатра Алексей Бадаев. Он привел в пример Италию. «Поскольку я занимаюсь театром, я вижу, что в массе европейских театров за это время многие просто закрылись, многие достаточно тяжело существуют. Есть буквально по несколько функционирующих в нормальном режиме театров в разных странах. В Италии около 400 театров закрылось. Что касается нашей страны, то, наоборот: 20 лет назад театры существовали в тяжелейшей ситуации, когда ни финансирования, ни особого зрительского интереса не было и много чего не было. За эти 20 лет театр сделал большой рывок вперед», — отметил Бадаев. Своим мнением он поделился при обсуждении предстоящих президентских выборов 15—17 марта. «Нужно обязательно прийти на участки, проголосовать. Сейчас в обществе очень важна консолидация, и выборы — один из способов проявить это», — подчеркнул театральный топ-менеджер. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это действующий президент Владимир Путин (идет самовыдвиженцем), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В последние 20 лет в России театральная жизнь развивается стремительнее, чем в Европе, заявил URA.RU директор екатеринбургского Драмтеатра Алексей Бадаев. Он привел в пример Италию. «Поскольку я занимаюсь театром, я вижу, что в массе европейских театров за это время многие просто закрылись, многие достаточно тяжело существуют. Есть буквально по несколько функционирующих в нормальном режиме театров в разных странах. В Италии около 400 театров закрылось. Что касается нашей страны, то, наоборот: 20 лет назад театры существовали в тяжелейшей ситуации, когда ни финансирования, ни особого зрительского интереса не было и много чего не было. За эти 20 лет театр сделал большой рывок вперед», — отметил Бадаев. Своим мнением он поделился при обсуждении предстоящих президентских выборов 15—17 марта. «Нужно обязательно прийти на участки, проголосовать. Сейчас в обществе очень важна консолидация, и выборы — один из способов проявить это», — подчеркнул театральный топ-менеджер. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это действующий президент Владимир Путин (идет самовыдвиженцем), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).