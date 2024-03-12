Глава екатеринбургского театра рассказал, как Россия за 20 лет обогнала Европу

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Эдуард Лимонов. Екатеринбург, бадаев алексей
Алексей Бадаев в качестве примера привел Италию Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В последние 20 лет в России театральная жизнь развивается стремительнее, чем в Европе, заявил URA.RU директор екатеринбургского Драмтеатра Алексей Бадаев. Он привел в пример Италию.

«Поскольку я занимаюсь театром, я вижу, что в массе европейских театров за это время многие просто закрылись, многие достаточно тяжело существуют. Есть буквально по несколько функционирующих в нормальном режиме театров в разных странах. В Италии около 400 театров закрылось. Что касается нашей страны, то, наоборот: 20 лет назад театры существовали в тяжелейшей ситуации, когда ни финансирования, ни особого зрительского интереса не было и много чего не было. За эти 20 лет театр сделал большой рывок вперед», — отметил Бадаев.

Своим мнением он поделился при обсуждении предстоящих президентских выборов 15—17 марта. «Нужно обязательно прийти на участки, проголосовать. Сейчас в обществе очень важна консолидация, и выборы — один из способов проявить это», — подчеркнул театральный топ-менеджер.

На пост главы государства претендуют четыре человека. Это действующий президент Владимир Путин (идет самовыдвиженцем), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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В последние 20 лет в России театральная жизнь развивается стремительнее, чем в Европе, заявил URA.RU директор екатеринбургского Драмтеатра Алексей Бадаев. Он привел в пример Италию. «Поскольку я занимаюсь театром, я вижу, что в массе европейских театров за это время многие просто закрылись, многие достаточно тяжело существуют. Есть буквально по несколько функционирующих в нормальном режиме театров в разных странах. В Италии около 400 театров закрылось. Что касается нашей страны, то, наоборот: 20 лет назад театры существовали в тяжелейшей ситуации, когда ни финансирования, ни особого зрительского интереса не было и много чего не было. За эти 20 лет театр сделал большой рывок вперед», — отметил Бадаев. Своим мнением он поделился при обсуждении предстоящих президентских выборов 15—17 марта. «Нужно обязательно прийти на участки, проголосовать. Сейчас в обществе очень важна консолидация, и выборы — один из способов проявить это», — подчеркнул театральный топ-менеджер. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это действующий президент Владимир Путин (идет самовыдвиженцем), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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